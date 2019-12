Para responder: qué le dirías...

Por Sol Azcárate y Brenda Ghiberti

#LaNuevaOla, el espacio que sale una vez por semana en nuestras historias de Instagram, presenta un especial de fin de año sobre los temas que marcaron la agenda del movimiento feminista durante 2019.

En una entrevista sobre la perspectiva de género en la Justicia bahiense, la abogada feminista Fernanda Petersen respondió a la consigna "¿qué le dirías?", luego de mostrarle comentarios que dejó gran parte de la audiencia en una aparición con vida de una adolescente que estuvo varios días perdida.

a: Anda vagueando, total los gastos los ponemos nosotros

b: ¡Bue, nos toman por boludos a los bahienses... ahora que le den unos cintazos!

c: la madre seguro tiene algo que ver. A parte la foto de la nena se ve re angustiada, triste. Carita triste. A investigar a la madre

¿Qué le responderías?

—Primero siempre la madre en el lugar de cuestionamiento y qué fijación tiene la gente que los impuestos se dediquen a temas que tienen que ver con las mujeres. A mí me preocupa que se le pague el sueldo a los obispos.

¿Y qué tenés para responder sobre el cuestionamiento por la búsqueda de nenas o adolescentes que por suerte aparecen sanas y salvas?

—Me parece que esa es una de las funciones que tiene la Justicia, la Policía, los sistemas de seguridad. Si hay una persona que desaparece, que no se la encuentra, me parece que es sano como sociedad que nos preocupemos por saber dónde está y después, si hay algo qué cuestionar, que se haga pero alegrémonos que una persona aparece con vida. Nadie se cuestionaría si una alguien tiene un accidente de tránsito, al momento de llevarlo a la guardia del hospital si había tomado de más o si había consumido una medicación que no debía. Siempre el punto se da cuando hay que actuar se refiere a una niña, una joven, una mujer.