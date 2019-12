Se vendió un hotel céntrico, vuelve el aguatero y mejoras en el casino de Monte

--Buen día, Juan María. Espero que hayas pasado una buena Navidad y que te hayas medido en los festejos.

--Por supuesto, aunque la seguidilla de cenas, el calor y la falta de agua se hacen sentir.

--Y sí... tal como me anticipaste hace tiempo en varios sectores hay días en los que no sale una gota y volvió el aguatero, sobre todo en Cerri.

--Bueno, en realidad te comenté algo que se veía venir porque la falta de agua es un clásico bahiense en esta época del año donde mucha gente aún está en la ciudad, las temperaturas son muy altas y no se ha hecho una sola obra importante.

--Encima en los últimos años la tarifa se fue por las nubes.

--Claro, te diría que en los últimos tres años el servicio público aumentó cerca del 200 por ciento. ¿Qué tal? Encima, a contramano de la historia local, donde se pagaba por lo que se consumía, ahora es la valuación fiscal de cada vivienda la que establece los valores de consumo admitidos por bimestre.

--Y... esto no favorece el cuidado del agua precisamente.

--No, porque no importa si consumís o no, mientras no te pases de los metros cúbicos asignados pagas lo mismo. Recién hay una penalización si te vas de la escala. Si el inmueble es de hasta 50 mil pesos, el pago bimestral liquidado a 11,10 pesos es hasta los 15 m3. De 50.001 a 70.000, se ubica en 17 m3; de 70.001 a 100.000 de 19,50, por darte algunos ejemplos. Igual te aclaro que un porcentaje de los medidores no funciona, así que todo se calcula a ojo.

--Además, como viniste diciendo en los últimos meses, las obras brillaron por su ausencia.

--Sí, no hubo acueducto, ni ampliación de la planta potabilizadora ni construcción de cisternas de reserva. Incluso los trabajos de mejoramiento de la red ampliamente publicitados no fueron más que una nueva etapa de los encarados con la anterior administración. Ah, pero si querés te tiro una perlita de lo que está pasando en la zona alta.

--Dale. ¿Te referís a la falta de agua en barrios como Patagonia?

--Exacto. Por lo que pude saber, y en una buena medida destinada a equilibrar presiones y posibilitar que todos los barrios de la zona alta tengan agua, se instalaron algunas válvulas y bombas que regulan caudales. Como Patagonia está próximo a la planta potabilizadora siempre tenía agua y los barrios más alejados no. Así que se buscó hacer un acto de justicia pero la cosa no está andando demasiado bien.

--¿Por?

--Porque esas válvulas que se instalaron, por ejemplo en Pilmayquén y 14 de Julio y Pilmayquén y Yapeyú, y varias horas al día, mientras el resto de los barrios tiene aunque sea un hilo de agua, en algunos sectores de Patagonia no sale una gota. Por eso estos días están haciendo algunos ajustes para administrar la miseria porque, te repito, las obras necesarias no se hicieron y las pérdidas continúan.

--Bien, yo sé que es fin de año y todo está muy calmo, salvo el aumento de impuestos y tasas, pero ¿pudiste conseguir alguna novedad del ámbito comercial?

--Sí, algo tengo, por ejemplo, que se vendió un hotel en el centro.

--¿De qué se trata?

--Me enteré que se vendió el hotel Santa Rosa, el que está ubicado en calle Sarmiento al 300 y que estaba al frente de José Suárez hijo. El hotel tiene 30 plazas y había sido inaugurado en 1979, es decir que luego de 40 años cerró un establecimiento hotelero que había sido continuidad del recordado Nerva, en calle Chiclana y O’Higgins, aquel que en la década del ‘60 abrió el gallego Suárez y que hoy, pese a su historia y a estar en una de las esquinas más importante de la ciudad se encamina a una no muy lejana demolición.

--¿Tenés idea quién compró el Santa Rosa y que van a hacer con el edificio?

--Sí, pero no me pidas cifras de la operación. Por lo que pude enterarme el comprador es el dueño de una muy importante casa de sanitarios ubicada en calle O’Higgins al 600. Mis fuentes me dijeron que aún no saben si el hotel reabrirá tras una importante modernización o bien dará paso a alguna otra construcción.

--Muy completo. ¿Qué otra novedad trajiste?

--La venta de Camba Camiones, concesionario oficial Iveco, y su compra por parte de la firma marplatense Punto Truck. Aún no sé si el comprador va a operar en el amplio predio de la ruta 35 o en otro sector.

--Camba es una firma con bastantes años en Bahía.

--Unos 25, amigo, pero si querés te comento algo que tiene que ver con otra importante compañía local.

--Dale, te sigo.

--Bahía tiene el orgullo de contar con una de las 10 mejores empresas constructoras del país.

--¿De quién se trata?

--De Galak Wasserman, que fue distinguida una vez más con el reconocimiento de arquitectos, constructores y desarrolladores inmobiliarios como una de las constructoras más importantes del país en el marco del ranking de las mejores empresas de la Argentina, realizado por el suplemento de arquitectura, Clarín ARQ.

--Lo conozco. Es un ranking que mide el prestigio de los arquitectos, empresas constructoras y proveedoras de la construcción.

--Sí, fue elaborado por la consultora D’Alessio-Irol especialmente para el suplemento y se realizó a base de 600 votos en las distintas áreas en los que se evaluó el cumplimiento de plazos y precios, la calidad de la obra, la solvencia técnica, económica y financiera y excelencia profesional, entre otros aspectos.

--Cambiando de tema, finalmente el aumento del boleto pasó para más adelante...

--Sí, la decisión del gobierno nacional de congelar las tarifas del servicio de transporte y la reunión que el 2 de enero mantendrán el gobernador Axel Kicillof y el intendente, hizo que la propuesta de aumentar la tarifa plana de 29,85 a 38,45 pesos quede para más adelante. Gay quiere ver qué subsidios recibirá para luego ver a cuánto se irá el boleto.

--¿Algo de obras públicas?

--Que de los 2 mil millones de pesos para los municipios en concepto de coparticipación a Bahía Blanca, en el primer cuatrimestre le corresponderán 26 millones. No es mucho pero se sumarán a los 260 previstos con recursos propios. La idea de la Muni es lograr que la Provincia termine la obra del Camino de Circunvalación, entre La Carrindanga y avenida Cabrera.

--No será fácil...

--Para nada, sobre todo porque la continuidad de la autopista requiere que se construyan puentes sobre el arroyo Napostá y sobre las vías.

--Bueno, así que el viernes zafamos del aumento de los impuestos bonaerenses pero no del incremento de las tasas municipales.

--Y si... pero no tardará de aprobarse la ley fiscal bonaerense. En cuanto a las tasas, la de Alumbrado, Limpieza y Conservación tiene un 30% de aumento para las propiedades valuadas en menos de 567 mil pesos. Las valuaciones de hasta 1,2 millón de pesos pagarán hasta 464 pesos, mientras que las de entre 1.2 y 4 millones abonarán una tasa de 958 pesos. Las valuadas en 4 millones o más deberán pagar en promedio unos 5.900 pesos.

--Leí que mientras este año no hubo polémica por la tasa de cementerio porque se mantendrá sin variaciones en 2020 tras 1.000% en 2018 y 30% este año, sí hubo debate porque al igual que en 2019 las patentes de vehículos municipalizados aumentará un 45 %.

--Sí. Al final la votación terminó empatada y se terminó aprobando la iniciativa del oficialismo gracias al doble voto del presidente del Concejo, Fernando Compagnoni. También hay que decir que quienes paguen de manera anual tendrán un descuento del 12% y los que se adhieran al pago semestral, una baja del 6%. También habrá una rebaja del 5% por adherirse al débito automático.

--¿Algo de Monte Hermoso?

--Como te dije hace una semana está todo completo para recibir el Año Nuevo junto al mar y con el marco especial que le imprimen los fuegos artificiales. Igual te anticipo que Monte volverá a ser una extensión de la vida política local en los próximos días porque buena parte de los políticos seguramente se trasladará al balneario.

--Y sí. Si les preguntás dónde se irán de vacaciones la mayoría dirá que a Monte...

--Exacto, veo que conocés bastante el ambiente. La pregunta sería dónde viajarán el resto del año y mucho más interesante sería mostrar cada fin del año el pasaporte.

--No comments diría el Coco Basile.

--Igual algo de Monte tengo. Una firma privada, Casino Victoria, invertirá 52 millones de pesos en la tradicional sala de juegos monterhermoseña. Me dicen que presentaron el proyecto y con la privatización quedará muy lindo. Sin ánimo de alentar el juego, te digo que esto va a generar bastante afluencia de la zona.

--Donde estos días baja mucho la intensidad es en el ámbito judicial, ¿No?

--Te diría que sí, aunque como se dice en una nota publicada en “La Nueva.”, sobre cambios de política respecto de los detenidos, varios jueces tuvieron que viajar a La Plata casi de urgencia, por pedido de la Corte.

--Debe venir complicada la mano para citarlos el viernes pasado, que fue 27 de diciembre. Poco más y los hacían ir con la sidra y el pan dulce.

--Exacto. El tema es ni más ni menos que el que te vengo comentando en esta mesa desde hace meses, un panorama carcelario grave por la sobrepoblación. La ecuación es sencilla y a la vez compleja: o faltan cárceles o sobran presos. O las dos cosas.

--¿De acá viajaron varios?

--El encuentro era con carácter obligatorio, así que tuvieron que ir los jueces de Garantías (en Bahía son 4), al menos un representante de los tribunales Criminales (en la ciudad funcionan 3, con 3 jueces cada uno) y también los Correccionales, que son 4. Estaban exceptuados los que se encontraban en turno.

--¿Había malhumor por la medida?

--No puedo mentirte, la verdad que sí. A nadie le gusta viajar por un tema tan denso a esta altura del año, y menos a jueces como los nuestros, que están a 600 kilómetros del poder central. Pero, donde manda capitán...

--En definitiva, por lo que me decís y lo que dice la nota del diario, ¿se viene una postura menos restrictiva en cuanto a detenciones?

--Será así, al menos con los delitos menos graves. En un marco de casi nulas políticas penitenciarias de fondo en las últimas décadas, buscan descomprimir como sea la situación carcelaria. El presidente de la Corte provincial, Eduardo de Lázzari, calificó como “insostenible” el panorama. Y luego hubo intercambios entre los jueces asistentes y los de Casación para determinar las acciones.

--Bien, ¿te queda algo más en el tintero de lo judicial?

--Una perlita, se jubila otro funcionario, con una trayectoria en el cargo de casi 25 años.

--¿Quién?

--El fiscal federal Antonio Castaño, quien pasará a ser pasivo desde el 1 de enero.

--¿El que también fue dirigente del Club Olimpo?

--El mismo. Se venía desempeñando como fiscal desde el 23 de mayo de 1995, con participación en muchas causas resonantes, con mayor y menor éxito según el caso.

--¿Cuáles recordás?

--Intervino en la segunda etapa del expediente de los Ilícitos del Sur, la causa que se le inició al exjuez federal Luis Armando Balaguer, la de la polémica por la instalación de un zoológico en cercanías de General Cerri, la fuga del exmilitar Julián “Laucha” Corres, acusado de delitos de lesa humanidad y, más acá en el tiempo, las denominadas causas Suris y la de Lázaro Báez y las facturas truchas.

--Bueno, es hora de descanso. Y de que las autoridades concursen ese cargo.

--Así es. En la misma función que Castaño hoy solo está como titular el doctor Santiago Ulpiano Martínez. Luego, en carácter de subrogantes, los fiscales Horacio Azzolín -ante la Cámara Federal, frente a la licencia de Alejandro Cantaro- y Gabriel González Da Silva en el Tribunal Oral Federal.

--Bueno, levantemos campamento que se acerca la hora del almuerzo. Esta vez pago yo.

--Muy buena decisión, ojalá tu gran gesto de abrir la billetera ayude a recuperar la falta de lluvias que azota a la ciudad y la región.

--Chau, nos vemos el próximo domingo.