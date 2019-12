Investigan la pinchadura de un oleoducto en la zona de Médanos

La fiscalía investiga una posible sustracción millonaria de petróleo que se encontró en un piletón, bajo tierra, descubierto en un campo ubicado a 8 kilómetros de Médanos, maniobra que se concretó mediante la pinchadura de una tubería de la empresa Oleoductos del Valle (Oldelval).

La comisión del presunto robo de crudo se conoció luego de que esta semana se allanara el establecimiento rural Los Santos, donde los investigadores encontraron el recipiente de grandes dimensiones oculto y lleno con el hidrocarburo hasta “60 centímetros” de alto.

Según se informó, el propietario del lugar -de apellido Santos- no estuvo presente durante el procedimiento ordenado por la justicia de Garantías bahiense. De hecho, no había ningún responsable en el lugar.

Los autores del delito almacenaban la sustancia malhabida en el interior de un piletón en forma de "L", que mide 19 metros de largo, más de 3 metros de ancho y 2,70 metros de profundidad.

“Construyeron el piletón en el medio del patio de una vivienda. No sabemos hasta dónde continúa porque está todo camuflado y tapado con tierra y ramas. Desde arriba no se ve nada; solamente se ve la boca por donde entraba el crudo y lo sacaban”, afirmó una fuente del caso.

Mientras el martes los operarios de la petrolera rionegrina realizaban una inspección de rutina del conducto, les resultó sospechoso que el terreno estuviera removido en un tramo del canal y, al verificar, detectaron la conexión clandestina por medio de un caño de 500 metros de longitud, que llega hasta el casco del citado campo.

De inmediato los empleados de Oldelval repararon el oleoducto a modo preventivo y radicaron la denuncia correspondiente en la comisaría medanense. Al día siguiente se desarrolló el registro del predio donde se cría ganado.

Por el hecho, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 12 inició actuaciones caratuladas “infracción a la ley de residuos peligrosos (24.051) y robo agravado de mercadería en tránsito”, con intervención también de la ayudantía fiscal de Villarino.

Hasta el momento no se produjeron detenciones en el marco de la investigación que recién comienza, y a Santos por ahora no se le imputa ningún delito.

“Por ahora se desconoce cuál era el destino del hidrocarburo robado, pero obviamente se lo vendían a alguien”, opinó el vocero consultado.

Saneamiento

Una cuadrilla de la compañía con sede central en Cipolletti, especializada en saneamiento ambiental, se encargó de desenterrar el piletón y retirar la sustancia para su posterior traslado, como también la cañería clandestina.



“Por ahora es imposible determinar cuántos metros cúbicos de petróleo hay en el piletón, porque ni siquiera sabemos cuál es su tamaño; las medidas que tomamos son aproximadas. Hasta que no se desarme el pozo y se extraiga el crudo, no vamos a saber cuánto hay”, dijo el informante.

“Esos 60 centímetros se midieron donde se introdujo la varilla en el piletón, pero no sabemos si en otro sector es más profundo o si tiene pendiente”, aclaró.

Burlaron los sensores de la cañería

“Goteo”. Los sensores del oleoducto no detectaron la irregularidad porque el robo del hidrocarburo se produjo “por goteo”, de acuerdo con la información suministrada por el entrevistado.

Referencia. “Hace 5 años un camión cargado con petróleo tenía un valor de 175.000 dólares. Un camión cisterna carga aproximadamente 30.000 litros”, precisó un especialista para tratar dar una referencia del valor del material que fue sustraído.

Antecedente. En diciembre de 2014, Oldelval sufrió una rotura accidental en esa zona de Villarino y de una investigación posterior se habría determinado que existía una conexión ilegal con el mismo establecimiento ahora allanado. También en Bahía Blanca y Punta Alta existen antecedentes por hechos de estas características.

Metodología. La sustracción de crudo se cometió por medio de una cañería clandestina conectada a un caño maestro de la empresa Oldelval.