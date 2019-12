La rueda de auxilio infaltable en los equipos de futsal de los municipales

Por Pablo Andrés Alvarez / palvarez@lanueva.com

Aunque no mete goles ni ataja penales, es un elemento vital de los equipos femeninos y masculinos de futsal del sindicato de Trabajadores Municipales de Bahía Blanca.

Se trata de Mercedes Azpeitía, la consejera y rueda de auxilio de esos conjuntos; la que está en todos los detalles durante la semana para que jugadoras y jugadores ingresen a la cancha con la mente puesta únicamente en jugar.

“Mi trabajo es hacer un poco de todo. Desde la logística para la semana de entrenamiento, ya sea coordinando horarios y lugares, pasando por ir a las reuniones de la Liga del Sur hasta de ocuparme de conseguir turnos para que los lesionados vayan al kinesiólogo o traumatólogo”, cuenta esta empleada municipal del área de Tránsito.

“No es fácil acomodar los horarios para cumplir con la familia, el trabajo y esta responsabilidad, pero lo hago porque me encanta lo organizativo y que todo salga a la perfección”, agregó.

Cuenta que llegó a esta función hace 4 años, de la mano de su esposo Sergio Goroso, actual coordinador general de esta disciplina deportiva.

“El fútbol no me gustaba, pero tanto él, como Nicolás (DT de ambos equipos) y Lautaro, le ponen tanta pasión a lo que hacen, que me empezó a interesar. Pedro Riquelme me propuso hacer este trabajo organizativo luego de un evento (denominado Muni Juegos) y allí empecé”, añadió.

Ese “allí empecé” equivale a gestionar los pases (la labor más ardua, según dice), realizar los fichajes correspondientes ante la Liga del Sur, acudir a las reuniones semanales de consejeros, coordinar los lugares y horarios de entrenamiento, llevar los elementos a utilizar y realizar toda la logística el día del partido.

“A eso se suma, cuando alguien se lesiona, coordinar con el equipo médico, integrado por los traumatólogos Ignacio Barga y Sergio Aguiar, el kinesiólogo Fernando Martellini y el psicólogo deportivo Agustín Arro para que sea atendido y se recupere”.

Por si fuera poco, los días de partido, también saca fotos y las sube a las redes sociales, para publicitar la actividad.

Cuando comenzó su labor, el futsal femenino del STMBB era incipiente. Gracias a su empuje, la “profesionalización” llegó con la inscripción formal para participar en los torneos de la Liga del Sur.

“Primero fue el equipo femenino y a mitad de este año, le propuse a Miguel (Agüero) hacer lo mismo con los varones y me dio el ok, por lo que ahora me ocupo de los dos planteles, en total más de 40 jugadores. Otro lado positivo es que también me sirve para compartir momentos con la familia”, agregó.

Desde su rol de consejera, hace mucho hincapié en la disciplina deportiva.

“Siempre les recalco que están representando al gremio y que la imagen y el comportamiento que muestran es primordial. Por suerte, me hacen caso y no hemos tenido dificultades ni sanciones disciplinarias”.

Curiosamente, Mercedes no forma parte de los planteles.

“Aunque no juego, termino más cansada que los que ingresan a la cancha. Pero me da placer que todo salga bien y que no falte absolutamente nada”.

El 2020 le agregará desafíos a su labor.

“Comenzaremos a jugar el torneo femenino de fútbol 11 de la Liga del Sur. La cancha en el predio ya está lista, como también las instalaciones. También me encargaré de todo lo organizativo”.

Agüero y el rol de la mujer dentro del STMBB

Miguel Agüero supo poner en valor el rol de las mujeres en el sindicalismo, a tal punto que el STMBB es el primer sindicato de todo el país en cumplir con la paridad de género en la institución.

"Las mujeres son un pilar fundamental para la militancia y los tiempos que se avecinan", señaló el secretario general.

Y agregó: "Las mujeres participan codo a codo con los hombres en las luchas sindicales y ha hecho que tengamos un gran equipo de trabajo".

"En cada decisión y proyecto, siempre está presente la mirada de la mujer en busca de mejorar los beneficios otorgados para todos los afiliados", cerró Agüero.