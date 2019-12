Mientras falta el agua habrá más cerveza en la avenida Alem y nuevos comercios en Cabrera

--Buen día Juan María. ¿Estuviste en la asunción de Alberto?

--No, me tuve que conformar con la de Héctor. Pero veo que estás apuntando muy alto. Por qué no pasamos a un tema más terrenal y bien bahiense: la falta de agua.

--Es verdad. ¿Vos tenés problemas?

--No, pero te lo anticipé hace un tiempo y justo ahora entramos en el período más difícil porque el grueso de la población todavía está en Bahía y la sequía no para.

--Es cierto, me anticipaste que sin obras el tema se iba a agravar este verano. ¿Qué pasó con las inversiones que iban a llegar y no llegaron?

--En primer lugar te digo que hay muchísima preocupación porque el consumo es altísimo y no hay posibilidad de producir más. Y como siempre sucede, mientras en algunos barrios hay agua de sobra como para regar los jardines sin problemas, en otros no sale una gota.



--Bueno, pero eso como bien decís es un clásico, el tema es que hubo obras que no se hicieron y acordate que las tarifas se fueron por las nubes estos años. La solución pasa por licitar de una vez por todas las obras que inicialmente se había previsto para el acueducto del río colorado. El representante de la Corporación Andina de Fomento (CAF), la entidad que presta la plata, le dijo al presidente Alberto Fernández que el dinero está disponible.

--¿Y por qué no se licitó antes?

--Porque no llegaron con los tiempos, al menos esa es la versión oficial. Lo cierto es que para Bahía estaban comprometidos 50 palos verdes y hasta ahora nada de nada. Ahora tienen todo listo para licitar y desde Bahía obviamente se empezará a reclamar ante las nuevas autoridades provinciales para que ABSA concrete esas inversiones.

--Te acordás qué obras debieron hacerse en lugar del acueducto del río Colorado.

--Si, sobre todo eliminación de pérdidas, ampliación de algunas cañerías principales e instalación de tres grandes cisternas en Bosque Alto, Cerri y Punta Alta. En ningún momento se habló de un acueducto alternativo para traer más agua desde el dique.

--En el tema comercial sigue todo congelado ¿No?

--Sí, pero tengo algunas novedades que te van a interesar.

--Dale, andá largando lo que conseguiste.

--La novedad tiene que ver con un empresario de apellido bien argento, que en sociedad con Manolo y Ricardo, los dueños de un restaurante con nombre de aceite, no solo siguen adelante con su proyecto gastronómico de pizzería y salón de fiestas en avenida Alem al 500, sino que la iniciativa se potenció porque consiguieron la franquicia de una de las marcas de cerveza artesanal más importante del país.



--¿Es decir que la exitosa firma de Bariloche desembarca en Bahía?

--Tal cual, y me dijeron que la arquitectura y demás elementos que exige la marca le va a otorgar al local una imagen impactante. La inauguración será en febrero/marzo y convertirá a esa cuadra en la más cervecera de todas en Bahía.



--Ya que estamos por la zona y en el rubro de la espuma. ¿Qué pasó con la sucursal que iba a instalar por allí una reconocida cervecería que tiene por nombre a un distrito neoyorquino?

--Ah... te referís a la que abrirá donde estaba Figuetto. Por lo que sé, se demoró por lo ambicioso mismo del proyecto. Me dicen que es increíble la inversión que han hecho en ese lugar donde no sólo estará la cervecería sino que funcionará un conocido local de milanesas que tiene el nombre de ciudad del norte de Italia.

--Bien por el “Tero” y su “Nano”, ojalá abra pronto.

--Sí, seguramente la inauguración será en marzo, lo que les dará tiempo para atender la sucursal de Monte hasta fines de temporada. Pero si querés tengo algunas novedades que también verán la luz ese mes en la avenida Cabrera.

--¿No me digas que ya se concretó la venta de las tierras de la Coope en esa avenida y Pilmayquén a los mormones?

--No, pero para marzo/abril está prevista la inauguración de la concesionaria Kia, con taller incorporado, vidriado para que el cliente pueda ver como atienden su auto. Algo parecido al local de Audi pero mas chico, según le comentó Leandro a un gomía la semana pasada. Te aclaro por si no te diste cuenta que es el mismo empresario que abrirá la cervecería de la que te hablé hace un ratito.

--Bien, pero me dijiste que tenías novedades sobre la avenida Cabrera. ¿Qué más trajiste?

--Una confirmación de un anticipo que te tiré hace unos meses.

--Dale, andá al grano.

--Que Alvarez Neumáticos compró la estación de servicio de Axion en Walmart. Hace un par de meses está cerrada y la están renovando de acuerdo a la nueva estética de la petrolera que incluye un potenciado shop, muchísimo más importante del que tenía y acorde a los que están habilitando en todas las estaciones de servicio renovadas, incluyendo la que se abrirá en algunos meses en Alem y Perú, que compró la gente de Rodovía.



--Bueno, parece que el efecto Alberto se empieza a notar...

--Je je. Ojalá, pero lamento informarte que casi todas son inversiones que ya estaban en marcha.

--A propósito, ¿alguna novedad de Amazon?

--No de Amazon directamente, pero sí de otra gran empresa, en este caso de origen europeo, que está pretendiendo desembarcar en Bahía de la mano de Amazon.

--Uhhh, tirame más data...

--Por ahora no puedo darte más detalles, pero el panorama se irá despejando en los próximos meses. Te diría que marzo será un mes clave para un proceso de inversión que parece no tener marcha atrás.

--Qué golpe debe haber sido para Federico Susbielles perder la titularidad de la Confederación Argentina de Básquet.

--Sí, algunos allegados me comentaron que estaba muy golpeado. Pensá que en pocos meses se quedó sin su banca de senador provincial, sin la intendencia y sin algo que también desarrolló con pasión como fue estar al frente del básquet a nivel nacional. Igual te comento que quienes lo apoyaron tampoco están muy felices con el retiro de la postulación porque se jugaron y ahora quedaron en banda.

--¿Asume al frente del Consorcio del Puerto?

--Todavía no hay nada confirmado pero parece que la cosa está bien encaminada. Veremos.



--Ché ¿Qué pasó con el tema de los clústeres que me anticipantes el domingo pasado?

--En cuanto al industrial petroquímico, el intendente se reunió con la UIBB y el sindicato y en principio está el visto bueno de Dow y Unipar, en cuanto al clúster Náutico las cosas no marchan muy bien en Bahía.

--Me imaginaba...

--Y si... los clubes no quieren saber nada de un traslado a Rosales; es más, dicen que eso es imposible. En Rosales seguirán adelante y dicen que el que quiera sumarse puede hacerlo y el que no se quedará donde está. Así de sencillo.



--¿No podría hacerse en el límite entre ambos distritos?

--Poder se puede, pero el tema es la inversión necesaria para hacer, por ejemplo, un camino consolidado de 4 kilòmetros por zonas inundables. Veremos cómo sigue la cosa.

--Te cambio de tema. ¿No te llamó para nada la atención la foto de Alberto Fernández tomando examen a sus alumnos?

--Mmm ya sé a dónde queres llegar. Sí, en la foto se lo ve junto a sus alumnos y a Adrián Martín Rois, un abogado de su círculo más próximo.



--Exacto, Rois es a quien el periodista Hugo Alconada Mon acusó de tráfico de influencias en Bahía en el marco de la causa por la supuesta usina de facturas truchas que tiene como principal acusado a Lázaro Báez.

--Sí, me acuerdo, pero también es cierto que al ser consultado por La Nueva el el secretario penal del Juzgado Federal Nº 1 de Bahía Blanca, Ivo Krasnopol, negó rotundamente haber sufrido “tráfico de influencias”.

--Bien, ya que estamos con temas judiciales. No me deja de sorprender que uno de los detenidos por narcomenudeo durante los operativos de los últimos días vendía en el cajero automático del Banco Provincia de Monte Hermoso...

--Tal cual. De no creer. Y también leí en el diario que luego de los múltiples allanamientos a cargo del fiscal Del Cero se hizo una inspección en una cochera/lavadero de Donado 544. ¿Qué sabés de ese operativo?

--Me dijeron que tenían el dato que en ese lugar se guardaban dos autos de los sospechosos, pero se encontraron con 22, muchos de alta gama y varios que estaban a la venta.

--¿Y qué buscaban?

--La sospecha es que con algunos de esos vehículos se podría realizar el transporte de la droga desde Buenos Aires a Bahía. El lugar es administrado por un hombre que desde hace tiempo está vinculado a la compra/venta de coches y que tiene algún antecedente policial, aunque prefiero no identificarlo porque, por ahora, no aparece directamente vinculado a la causa.

--¿Encontraron algo?

--No hallaron rastros concretos de droga, pero la dirección de Inteligencia de la Prefectura colaboró con la Policía Federal y no solo llevó un escáner móvil (tipo van) sino también un perro antinarcótico, de raza labrador, que sí “apuntó” un par de autos, entre ellos un Volkswagen Vento.

--¿Apuntó?

--Sí. Cuando el perro, mediante su olfato, encuentra lo que busca empieza a rascar de manera intensa con sus patas delanteras. Y lo hizo con ese vehículo y, en menor medida, con un par más. De todas maneras, el escáner no observó restos materiales de narcóticos.



--Es decir que pudieron haber sido usados para el transporte pero ahora están “bien limpios”.

--Es una posibilidad. Lo concreto es que esta investigación parece no haber terminado con los allanamientos del jueves.

--Te cambio de tema y, nobleza obliga, debo reconocer que lo que me adelantaste el mes pasado sobre lo que iba a pasar en las cárceles, y el “alerta amarillo” ante la inminencia de una huelga de hambre, finalmente se concretó.

--Es cierto. Hasta el gobernador Kicillof habló de la problemática en su primer discurso y también aludió a la deuda con los proveedores del servicio penitenciario y la falta de alimentos básicos, como te había comentado.

--Me quedó una duda, ¿en la cárcel local hubo huelga?

--No. En primer lugar, acá el 95% de los presos son de esta ciudad o la región y que tienen entregas de viandas aseguradas por parte de sus familias, y segundo, que el 80% de los proveedores son de acá y no de La Plata, con lo cual el trato es, de alguna manera, menos burocrático y más eficaz.

--¿Y en Saavedra?

--Ahí la cosa está un poco más compleja porque, en contrapartida, el 90% de los presos son del Gran Buenos Aires.

--¿La exigencia es solo por el tema de la comida?

--Uno de “mis voceros” de la capital provincial me dijo que la provisión de alimentos básicos, como carnes vacuna y de pollo y leche -eje del reclamo-, está normalizada desde hace un par de semanas y que, en realidad, reclaman por cambios de leyes y morigeraciones, como la ley del “2x1”.

--Uff. Tristemente famosa.

--Sí. Aquella que en 1994 estableció que se debía computar doble cada día de prisión preventiva sin sentencia después de un plazo de 2 años. Finalmente, y tras una fuerte resistencia social, se derogó en 2001.

--Esperemos que no se llegue a ese extremo, pero mejor vayamonos despidiendo porque aún tengo que comprar los ravioles del domingo.

--Dale, veo que otra vez tengo que pagar yo la cuenta. Nos vemos en una semana.