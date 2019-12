Cuáles son los objetivos para la Bahía Blanca que viene, según el intendente Gay

Maximiliano Allica / mallica@lanueva.com

Cuatro ejes de trabajo planteó para esta nueva etapa el intendente Héctor Gay: Innovación, Producción, Sustentabilidad y Conocimiento. Lo hizo el miércoles, día de inicio formal de su segundo mandato.

En diálogo con La Nueva algunas horas más tarde, desarrolló esas ideas, habló de sus primeras impresiones sobre el presidente Alberto Fernández y trazó un norte sobre su relación con la oposición local.

“Los cuatro ejes que mencionamos el miércoles tienen un hilo en común que es planificar la Bahía Blanca que viene. Más allá de que la economía en el futuro inmediato es una incógnita, la ciudad está teniendo movimientos interesantes en términos de inversiones y radicaciones”, dijo.

Gay sostuvo que la probable llegada de Amazon es un punto importante para el nuevo perfil que debe tomar nuestro distrito en función de aquellos ejes, pero no el único. YPF se sigue mostrando interesada en construir una planta para exportar el gas producido por Vaca Muerta, Profertil está definiendo sus nuevas inversiones y, según adelantó, hay más.

“Todos esos proyectos necesitan una orientación del Municipio y los queremos encauzar junto con el Puerto, porque hemos tenido experiencias negativas en el pasado como la fallida radicación de Vale, que no solo no se concretó sino que además nos dejó los problemas, como la gente que había venido para la obra y se quedó acá sin tener temas resueltos como el habitacional”.

El intendente explicó que al hablar de sustentabilidad se refiere a que “el progreso y las radicaciones industriales no estén alejados de ese concepto en términos de medio ambiente, hábitat o movilidad urbana” y que por eso crearon una secretaría específica (Movilidad Urbana y Espacios Públicos, a cargo de Tomás Marisco) porque es un área a la cual la Municipalidad le va a dar más importancia ya que, según entiende, las ciudades modernas así lo requieren.

“Hace unos días en un almuerzo con Horacio Rodríguez Larreta le elogiaba los espacios públicos y él me decía que cada vez más gente vive en edificios o en lugares sin patio. Por lo tanto, el patio se lo tiene que dar el Estado. Es una de las cosas en las cuales tenemos que crecer en Bahía”.

Acerca de Amazon, empresa que dispone de un plazo de un año desde el 1 de noviembre para comenzar su radicación si quiere obtener los beneficios de Zona Franca, Gay aseguró que sus directivos ya tuvieron contacto con el nuevo gobierno nacional y que el plan sigue en marcha.

“Lo de Amazon es una buena noticia en sí misma pero no nos tenemos que quedar ahí, hay que aprovechar todo lo que nos puede traer aparejado. La semana que viene tengo una reunión en Buenos Aires con una compañía internacional que ya está en Argentina y quiere hacer una inversión muy importante. Estaban pensando en La Plata pero les interesó lo de Amazon, en especial por la tecnología que piensa traer a la región, y quieren conversar con nosotros para interiorizarse sobre las ventajas de la Zona Franca y otros temas conexos”.

Para el intendente, la comuna también necesita un rol más protagónico en el puerto.

“Pensemos que en este momento estamos asistiendo a una mala noticia para los argentinos pero, podríamos decir, buena para nuestra terminal. El río Paraná tiene su peor bajante en 40 años y los buques no pueden entrar a cargar o hacen cargas mínimas, por lo que tienen que venir a los puertos del sur, básicamente, Ingeniero White. El Municipio no puede ser un mero espectador o solo cobrar una tasa, tiene que ser protagonista para canalizar ese movimiento económico”.

Sobre los ejes de Innovación y Conocimiento, comentó que va a tener una reunión con las universidades antes de fin de año a la cual se sumará Leonardo Valente, candidato a intendente de Todos por Bahía, que le presentó un anteproyecto para desarrollar el sector.

“Un factor común cuando hablamos con los empresarios que vienen o quieren venir a la ciudad es que destacan la importancia del recurso humano. Ese potencial hay que ampliarlo en Bahía y, si tenemos que salir a buscar estudiantes y profesionales a otras localidades o provincias para sumarlos a un polo educativo y tecnológico, lo vamos a hacer”.

Subrayó que nuestro distrito tiene ventajas comparativas, como la fuerte presencia universitaria y los 12 organismos del Conicet.

“Esta es la ciudad con más científicos en relación a sus habitantes de la Argentina. Hay 1.200 y pretendemos que no solo trabajen para sus papers, revistas especializadas o algún proyecto en Finlandia o Estados Unidos sino que traten de volcar su conocimiento al medio, a la región”.

Y destacó la evolución de estos años en energías renovables.

“Yo no sé cómo va a seguir ese programa según las políticas que defina el nuevo gobierno, pero sí sé que hay tres o cuatro parques eólicos más en construcción y que Amazon va a tener el suyo propio. Tenemos que lograr que eso sea una marca registrada”.

“Mi interlocutor con la oposición es Federico Susbielles”

Gay admite que no tuvo diálogo directo con las nuevas autoridades de Provincia y Nación, sino a través de legisladores.

“Pero hay dirigentes que conocemos porque vienen de épocas anteriores como el ministro bonaerense de Seguridad, Sergio Berni, o la de Gobierno, Teresa García, que además va a ser nuestro nexo con la Gobernación. García es senadora y tiene muy buen diálogo con Nidia Moirano y Andrés De Leo. En Nación conozco al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y al de Transporte, Mario Meoni. Estamos esperando que se acomoden y, ya pasadas las fiestas, vamos a empezar a golpear todas las puertas”.

Sobre los gestos en el recambio presidencial, dijo que elige quedarse con la imagen del abrazo entre Alberto Fernández y Mauricio Macri.

“Mi interpretación es que todos han asumido las dificultades del momento. Hubo un proceso electoral que terminó el 27 de octubre y, a partir de ahí, hay que gobernar y solucionar los problemas de la gente. Celebro el discurso del presidente Fernández, me pareció muy contemporizador. ¿Cuánto hacía que no vivíamos una transición como esta? Las críticas cruzadas por supuesto que están, pero creo que hemos visto buenos signos”.

En nuestra ciudad, luego de jurar para un segundo mandato, Gay se abrazó con su principal adversario en las últimas elecciones, Federico Susbielles.

“En Bahía estas cosas las tenemos bastante asumidas, de hecho la campaña fue mucho más razonable que en otros lugares. Es más, 48 horas después de la elección tuvimos una reunión con los demás candidatos e incluso los invitamos al acto de asunción y vinieron, charlamos y nos propusimos colaborar”.

Cuenta que con Susbielles tuvieron tres o cuatro encuentros en las últimas semanas, algunos formales y otros informales.

“Sé que vamos a trabajar juntos. Actualmente se menciona la posibilidad de que sea presidente del Consorcio de Gestión del Puerto, y ciudad y puerto no pueden estar escindidos. Hoy es el referente de la oposición, porque viene de una elección donde sacó más de 70 mil votos y fue la figura central de un peronismo unido al cual no se puede desconocer. Para mí la figura, mi interlocutor con la oposición, es Federico Susbielles”.

El futuro del Instituto Cultural y el programa Envión

--Con la reorganización del gabinete se creó la Secretaría de Cultura y Educación. ¿Qué va a pasar con el Instituto Cultural?

--Es un tema que no está zanjado. Históricamente fue subsecretaría de Cultura y en un momento se creó el Instituto para reflejar lo que se había dispuesto en el gobierno de la Provincia. En esto tenemos que trabajar alineados con la Gobernación y vamos a hablar con ellos para ver qué es lo más conveniente. Después de La Plata, Bahía es el lugar con más actividad de organismos artísticos oficiales. No hay una decisión tomada y tampoco creemos que cambie demasiado la estructura de trabajo.

--Hace unos días mantuvo una reunión con los trabajadores del programa social y educativo Envión, que piden mejorar las condiciones de trabajo. ¿Cuál es la posición del Municipio?

--Nuestra postura es muy clara. Es un programa del gobierno de la Provincia que tiene colaboración de la comuna, pero en definitiva es provincial. En el último tiempo, cuando virtualmente se congelaron los ingresos de parte de Provincia, decidimos colaborar como no hizo ningún otro Municipio, al menos de los grandes, para hacer un aporte económico a los coordinadores. Estaban percibiendo alrededor de 8 mil pesos y con la contribución municipal ese número prácticamente se duplicó.

"Obviamente es una cifra que no alcanza para vivir, pero es lo que podíamos hacer. En la reunión hablamos de esperar a ver qué decisiones toma la Gobernación y me pidieron hacer una mesa para evaluar el tema y hasta rediseñar el programa. En eso quedamos con las personas que vinieron, que eran 6. No obstante, se ve que hay otros sectores que quizás esperaban decisiones que nosotros no podemos tomar y están haciendo manifestaciones (NdelaR: había una protesta en la Plaza Rivadavia al momento de la entrevista). El diálogo, de nuestra parte, siempre va a seguir abierto. Pero hay que esperar las decisiones de La Plata.

"Algunos nos piden el pase a planta permanente del Municipio, lo cual es una locura porque dependen de Provincia. No digo que no sea justificado el reclamo, en cuanto a que los ingresos son pocos, pero recién cuando haya precisiones de las autoridades provinciales nos podremos volver a reunir y resolver cómo sigue".