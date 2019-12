¿Por qué el rugby les abre la puerta de la cárcel?

Por Ricardo Sbrana - rsbrana@lanueva.com

El programa del rugby en la cárceles divide a la sociedad. A pesar que su objetivo es la recuperación social de personas que purgan condenas, buena parte de la comunidad, principalmente víctimas de delitos, repudian cualquier chance de segundas oportunidades.

Los profesores de Educación Física que trabajan en esta iniciativa -impulsada por el Servicio Penitenciario- lo hacen bajo la convicción de los resultados y la premisa de que, tarde o temprano, los detenidos van a recuperar su libertad.

La lucha no es sólo en el día a día con los reclusos, en la titánica tarea de cambiarles la mentalidad sino también puertas afuera. Allí donde deberán convencer de que, gracias al rugby, el vecino se encuentra ahora frente a una persona con otra mentalidad. Dispuesta a reinsertarse en un sistema que los expulsó.

Lucas Armengol, encabeza la hilera junto a Warriors.

Lucas Armengol encabeza el grupo de tres profes que impulsan el rugby en la cárcel en la Unidad Penal Nº4 de nuestra ciudad. Dirige al equipo de internos llamado Warriors (Guerreros), que ya tuvo dos jornadas de partidos fuera de los muros de Villa Floresta.

“Siempre que podamos seguir creciendo, es fundamental. Por suerte este año el rendimiento tanto en lo deportivo como en la formación de valores, nos damos cuenta que la vara sigue creciendo”, explicó.

-¿En qué aspectos?

-En el personal. Este es un proyecto que apunta a la reinserción social. Lo deportivo está en segundo plano, aunque quieras o no las cosas van de la mano. Tuvimos la suerte de sumar a dos profes (NdR: Franco García y Rodrigo Villalba). Entrenamos los miércoles y este año tuvimos la suerte de agregar los sábados a la tarde, con el beneficio que implica para ellos. Llueva o haga frío o calor.

-¿Con qué resultados?

-Lo que se puede ver es lo que vimos en el partido disputado en el club Argentino: el comportamiento, la responsabilidad, el compromiso, el compañerismo. Y eso es lo que a uno lo llena e impulsa a seguir.

-¿Hay respaldo del Servicio Penitenciario?

-Es fundamental. Fijate el operativo de logística que hicieron en Argentino, en cada uno de los dos partidos que jugamos. Uno por ahí se entusiasma... Yo soy profe de Educación Física y trabajo por todos lados y a veces planteo ideas que después, en frío, pensás `estamos re locos´. Pero siempre hay buena predisposición, ayuda del director, de los subdirectores, del jefe del complejo para buscarle la vuelta. En hacer que las cosas sean posibles, como jugar un partido en un predio abierto.

-¿Cifra de reclusos que forman parte del programa?

-Participaron 15 en el partido a puertas abiertas. Pero tenemos entre 45 y 50 en el proyecto. No tenemos más por razones de espacio. No contamos con cancha de rugby, comparados con otras unidades. Pero manejamos un listado en espera, de gente que quiere participar. Este tipo de eventos afuera del penal hacen que muchos quieran jugar. Y a nosotros nos sirve para que los que están, cuiden su lugar. Para los que vinieron a jugar a Argentino, es como un premio. ¿Premio a qué? Premio al esfuerzo, al compromiso, al estar y no faltar, porque nosotros les llevamos la asistencia. Si se ausentan tres veces, se les da de baja del programa.

-¿Y cualquier interno puede participar?

-No es una posibilidad para cualquiera. Los que ingresan al programa es porque vienen transitando un proceso riguroso de recuperación. Así es que previo a incorporarlos firman un acta de compromiso en la que aceptan que van a cumplir determinados objetivos de comportamiento, conducta, estudios o trabajo.

-¿Crees que se logra la reinserción? Gran parte de la sociedad piensa que no.

-Si no creyera, te aseguro que no estaría haciendo ni la mitad de lo que hago. Entiendo que haya opiniones divididas. Todos en algún momento estamos en las dos veredas. Yo también estuve de ese lado y creí que no había que darles nada. Pero trabajando acá, con el tiempo, me di cuenta que en el corto o mediano plazo, todos salen. Entonces es mejor que cuando lo hagan, estén reinsertados socialmente a que salgan a tratar de seguir haciendo lo mismo. Con que salvemos a uno, ya está. Tenemos el ejemplo de Matías Espinosa, que el año pasado estaba privado de su libertad y participó del evento en Argentino. Salió en noviembre, hace un año que está acá con nosotros y desde entonces es mi asistente técnico. El nos demuestra que sí sirve este proyecto. Hoy Matías es nuestro estandarte. Es el ejemplo para decirle a otros chicos que si él pudo, ellos también. No es fácil. Es creer y hacerlo posible.

Warriors, en el Provincial

El pasado jueves 21 de noviembre concluyó otra edición del torneo Provincial de rugby carcelario.

Ese día, en el Estadio Único de La Plata, se llevó a cabo la fase final entre los seis mejores equipos de la provincia.

El torneo contó con la participación de 29 representantes de los diferentes penales bonaerenses, entre ellos Warriors (Unidad Penal Nº4).

El campeón fue la UP 32 de Florencio Varela, que venció al representante de Sierra Chica.

"Los resultados de la práctica del rugby en los penales son extraordinarios, ya que el nivel de reingreso de aquellas personas que han participado de estos programas se reduce y es muy notable la diferencia con aquellos que no participan en ninguna actividad", dijo, a modo de balance, el ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari.

Por otra parte a noviembre de este año el número de internos que participa del programa de rugby en la cárcel ascendió a 1.309, de los 480 que hubo en 2015.