Video: Pole y récord de vuelta de Lewis Hamilton en el circuito de Yas Marina

Vaya manera de comenzar a despedir la temporada para el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), dominador de la prueba de clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1, última cita del calendario 2019.

El séxtuple campeón del mundo se despachó con su Pole N°88, luego de emplear 1m 34s 779 para completar los 5.554 metros de extensión, registro que se constituyó en un nuevo récord para el trazado de Yas Marina.

Su coequiper, el finés Valtteri Bottas (Mercedes), quedó 2° en los tiempos, a más de dos décimas, pero penalizará diez posiciones por haber reemplazado motor, por lo que será el holandés Max Verstappen (Red Bull) el encargado de completar la primera fila mañana.

Charles Leclerc (Ferrari), Sebastian Vettel (Ferrari), Alexander Albon (Red Bull), Lando Norris (McLaren), Daniel Ricciardo (Renault), Carlos Sainz Jr. (McLaren) y Nico Hulkenberg (Renault), completaron los mejores 10 tiempos.

La competencia de mañana, pactada a 55 vueltas, se pondrá en marcha a las 10:10. Televisará Fox Sports Premium Action.

