Propuestas y soluciones

por Ernesto Tolcachier

Pensando en el presente, y de cara al futuro, pienso en algunos factores que llevaron a esta crisis estructural y la adjudico en gran medida a la irresponsable expansión de un sector publico que gasta nada menos que el 47% del PBI.

La competencia populista llevó a esta situación donde 19 millones de personas son portadores de los beneficios del Estado, mientras que 6,5 millones trabajan en blanco en el sector privado.

Es de imperiosa necesidad terminar con la cultura de la dádiva y enfrentarlo con la seriedad que el caso requiere. No puede ser que infinidad de planes sociales, millones de empleados públicos que son desocupados encubiertos, beneficiarios de jubilaciones de privilegio, sean los eternos favorecedores de esta situación irregular. Las soluciones parciales que algunos referentes políticos proponen sin sustento económico parecen poco serias y coyunturales.

Propongo enfrentar la realidad y buscar un equilibrio fiscal sustentable, lo que permitiría terminar con el contexto inflacionario que la actual situación genera. Asimismo finalizar con la estructura política beneficiaria de altas erogaciones y privilegios en concepto de altos sueldos y regímenes de excepción

Otra de mis propuestas apunta al fortalecimiento de los órganos de control constitucionales e institucionales, atentos a las experiencias pasadas con la acumulación de fas facultades en el Ejecutivo concedidas irresponsablemente y de tal magnitud que no reconocen similitudes con lo que ocurre en ninguna democracia constitucional.

La política en términos republicanos rechaza esa acumulación de facultades que asume peligrosamente la suma del poder público desoyendo otras voces disidentes como la creciente presión sobre periodistas y medios, en una forma de intolerancia creciente sobre la libertad de expresión.

Difícil revertir este panorama con una dirigencia política que vota cíclicamente posibilitando el acceso al poder de quienes fueron los autores de esa decadencia. Sin memoria, se legitima la continuidad de incorregibles adictos al poder. Responsables directos de esa decadencia, ellos fueron los protagonistas de páginas negras de la historia constitucional del pais tales como el default mas grande de la economía mundial, declarado entre vítores como corolario de sucesivos fracasos.

Otra de mis propuestas apunta a la reforma de las constituciones provinciales a los efectos de imposibilitar reelecciones indefinidas, y el propósito de los gobernadores de garantizar su permanencia en el poder. Asistimos a feudos provinciales con la incorporación descarada de cónyuges, hermanos y parientes consanguíneos a los cargos directivos de la administración pública.

Espero que dirigentes serios y responsables, tengan el valor y la entereza de enfrentar el sistema demagógico pasado, responsable de la crisis actual, que además de estructural es cultural con la defensa irrestricta de principios y valores. Y que se valoren y respeten los derechos individuales.

Como bien lo expresa A. De Tocqueville: “Habría amado la libertad, creo yo, en cualquier época, pero en los tiempos que vivimos, me siento inclinado a adorarla.

Ernesto Tolcachier vive en Bahía Blanca.