Con un penal del “Kevin”, Sansinena le pinchó el “Globo” a Huracán Las Heras

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

Lo quiero decir con todo el criterio del mundo. Y no importa que sea en la fecha 13. Por lo que vi hoy, Sansinena ya está a tono, más que nada física y mentalmente, con el complejo y exigente torneo Federal A.

No luce, no tiene la jerarquía ni los presupuestos que la mayoría de sus rivales y no consigue ningún resultado de prepo, pero entendió que cuando no se puede ganar no hay que perder.

Hoy, cuando le perdió el respeto al encumbrado, compacto y valiente Huracán Las Heras, mostró lo que muy pocas veces había sacado a relucir en lo que va de la competencia: una enorme decisión para adueñarse absolutamente del trámite. Fue en el segundo tiempo, cayendo 1-0, bajo la lluvia y en una cancha donde la pelota, al ras del piso y en contacto con el agua, viajaba más rápido que la luz.

No me quiero apresurar. En la etapa inicial, la visita exhibió todos los dotes de un elenco férreo, equilibrado e ingenioso, con futbolistas de imponentes fisonomías corporales y dos delanteros (Lucero y Juncos) que juegan y se la aguantan.

Por más que el dueño de casa haya sido solidario, que se haya percibido un contagio masivo para correr, marcar y meter, su oponente, que no especuló nunca con esa maldita idea de asegurar el punto sea como sea, lo doblegó en ritmo, lo ató de pies y manos y cortó todos los circuitos entre líneas para no dejarlo progresar.

En medio de semejante confusión, “Petróleo” Herrera no “reventó” una pelota sobre la línea de fondo y el “pif” le quedó a Lucero, quien tiró un centro perfecto para que Juncos la meta de cabeza contra un palo.

En el complemento, Maxi Bowen reemplazó al intrascendente Lareu, el dibujo táctico mutó de un 4-2-3-1 a un 4-4-2 y Kevin Guajardo tomó más protagonismo de tres cuartos hacia adelante.

Huracán reculó demasiado y Sansinena lo acorraló. Con más voluntad que claridad, es cierto, pero el “tripero” sacó pecho frente a un adversario bien armado, con carácter y atento a todo tipo de detalles.

Con centros y entusiasmo, el local mareó al conjunto mendocino, que bajó la guardia a los 45 minutos, cuando Daian García estiró todo su cuerpo para impedir un zurdazo con dirección al arco de Antú Hernández. El 18 cortó el disparo, pero lo hizo dentro del área grande y con su brazo derecho extendido: penal que el árbitro Luciano Julio (dejó pasar algunos foules violentos merecedores de tarjeta, como un planchazo de Bowen sobre Lucero y una patada de atrás de Emiliano García a Antú Hernández) sancionó sin titubear.

Sansinena empató sobre la hora y festejó el punto. Fue contra el que ahora es líder del certamen, el que muchos apuntan como “candidato” al ascenso, un equipo serio y en serio...

Más allá de haberlo festejado, lo debe valorar, porque cuando no se puede ganar no hay que perder...

El dato

Sansinena perdió uno de los últimos 13 cotejos que disputó como local por el torneo Federal A. Ese traspié fue con Cipolletti, en la actual competencia. Además obtuvo 6 victorias y 6 empates.

La síntesis

Sansinena 1 (4-2-3-1)

Báez 6

Hereñú 6

Hererra (c) 4

Osinaga 6

Sosa 5

Tamalet 5

Toro 5

Lareu 3

E. Fernández 5

Guajardo 6

Culler 5

DT: M. González

Huracán LH 1 (4-1-3-2)

Cosentino 5

Barrera 5

Giusepponi 6

Tallura (c) 6

Valles 6

Mazzola 7

Tifner 6

E. García 4

Tejada 4

LUCERO 7

Juncos 7

DT: A. Abaurre

PT. Gol de Juncos (H), a los 42m.

ST. Gol de Guajardo (S), de penal, a los 46m.

Cambios. 45m. M. Bowen (7) por Lareu, 53m. Antú Hernández (7) por E. Fernández y 72m. Mc Coubrey por Culler, en Sansinena; 72m. C. Medina por Tejada, 83m. D. García por Vallés y 92m. Salinas por Tifner, en Huracán.

Amonestados. Toro (44m.) y M. Bowen (78m.), en Sansinena; Tifner (55m.), Mazzola (77m.) y Tallura (85m.), en Huracán.

Arbitro. Luciano Julio (6).

Cancha. Sansinena (7,5).