La separación de residuos, una materia pendiente

Si bien la Municipalidad comenzó una década atrás su plan de iniciar un esquema de tratamiento de los residuos urbanos que incluyeran la tarea domiciliaria de separar los elementos orgánicos de los inogránicos, a la fecha esa práctica se ha establecido en apenas tres espacios de la ciudad.

Por distintas circunstancias no se ha podido avanzar más en una materia que a esta altura de la historia y del avance que ha tenido el mundo en cuestiones ambientales debiera reflejarse en un comportamiento natural de todos los vecinos.

La separación en origen significa, simplemente, que un día a la semana, que pueden ser dos, cada vecino debe sacar las bolsas de basura conteniendo nada más componentes secos. No parece algo demasiado complejo.

Es decir que debe ocuparse de colocar en un sitio diferenciado de su casa todo lo que es papeles, cartón, plástico, latas, vidrios. Nada que complique de manera alguna el funcionamiento cotidiano.

Esa acción de clasificar los residuos tiene dos consecuencias: por un lado, favorece la tarea de los trabajadores en las tres plantas destinadas a recuperar estos elementos para su venta o reciclaje, que es su medio de subsistencia.

Por otra parte mejora notablemente las toneladas de residuos inorgánicos destinados al relleno sanitario, considerando que el mismo tiene una capacidad limitada que se ve favorecido si se reducen las toneladas que cada año van al lugar.

Por último, está la Ecoplanta de General Cerri, modernizada y equipada hace algunos años, que trabaja en un bajo porcentaje de su capacidad, al no disponer de más material par su tratamiento.

La comuna ha señalado que 2020 será un año que se buscará intensificar la conducta de separación. Sumando más barrios y mejorando las condiciones de recolección, de modo de hacerla eficiente y confiable.

No pareciera algo demasiado difícil de conseguir. Disponer del equipamiento adecuado, sumar más puntos limpios y hacer algunas campañas.

La ciudad debe ya estar a la altura de las circunstancias y asumir que una tarea mínima puede impactar de manera positiva en toda la comunidad.