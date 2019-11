Scarpaci volvió a sentirse como en casa: "Me encanta poder estar jugando a un nivel profesional y más en esta cancha"

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@gmail.com

"Juego acá desde que tengo 3 años. Cuando me dijeron que íbamos a ser locales en Estudiantes dije 'bueno, vamos a seguir jugando en mí cancha, no me tengo que ir de mi casa...'.

Esa fue la reacción de Tomás Scarpaci cuando se enteró que Villa Mitre iba a disputar la Liga Argentina (el segundo escalón del básquetbol nacional) en el Osvaldo Casanova, donde ayer volvió a sentirse como en casa y, redondeando su mejor juego a nivel profesional, fue clave en el triunfo ante Centro Español de Plottier.

"Me encanta poder estar jugando a un nivel profesional y más en esta cancha, con mi familia y mis amigos viendo. Es todo bastante especial", agregó el exbase de Estudiantes, quien terminó con 11 puntos (1-2 en t3, 2-2 en t2 y 4-4 en libres), 3 asistencias, 2 robos y 2 rebotes en 13 minutos de juego.

Anoche, Tomás llegó del banco en un momento incómodo del juego para el tricolor y fue clave para encaminar un mal arranque. Aportó en la primera línea defensiva y, además, sumó adelante con 5 puntos consecutivos (un triple y una bandeja en penetración) para que la "Villa" se fuera al descanso arriba (41-35) luego de perder por 6 (27-33).

"Sí, creo que fue mi mejor partido, por ahí no estaba pudiendo aportar desde los puntos. Entraba algunos minutos a tratar de darle intensidad en la defensa y un poquito de juego al equipo. No estaba metiendo los tiros abiertos, hoy (por ayer) me tocó meter el primero, una bandeja, sumé en confianza y se pudieron dar mejor las cosas", explicó el menor de los Scarpaci.

"Sé que no importa los minutos que me toquen jugar -agregó-, sé que tengo que tratar de aportar lo que me pida el equipo en esos momentos. Siempre voy a intentar a ayudar para bien del equipo".

Ese buen ingreso en el comienzo del partido, se repitió en el cierre, otra vez cuando la visita comenzó a hacer peligrar la victoria tricolor tomando la máxima de la noche (7) en el inicio del 4C. En ese parcial, un robo y una bandeja en soledad, más un par de libres de Tomás, fueron el quiebre definitivo del juego a menos 2 minutos para el final.

"Fue un partido cambiante, estuvimos varias veces abajo en el marcador por 5 o 6 puntos, ellos son un equipo intenso y sabíamos que podía pasar que cambiara el marcador. Nos propusimos volver a defender y con eso, más los libres, que ellos se cargaron rápido de faltas, nos llevamos un partido importantísimo", señaló.

"Es importante remontar esas desventajas porque habla de la personalidad y el carácter que tiene el equipo. No solamente lo hicimos una vez sola, ya que también nos había pasado en el primer tiempo y en el tercer cuarto. Nos supimos sobreponer y nos llevamos el partido por una buena diferencia, no es que lo ganamos en la última", agregó Tomi.

Con la de ayer, el equipo de nuestra ciudad sumó su segunda victoria, quedó con récord positivo de 4-3 y el domingo intentará estirar la racha ante Quilmes de Mar del Plata, otra vez en el Casanova.

"Veníamos de 2 derrotas seguidas y sabíamos que es importante empezar a hacernos fuertes de local, que sepan los equipos que cuando vienen acá van a tener que hacer mucho para ganarnos. Nos propusimos ganar estos 3 partidos, nos falta uno que ojalá también nos lo podamos llevar", cerró Scarpaci.