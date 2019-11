Otro amistoso de rugby afuera de la cárcel para los internos de la Unidad Penal 4

Por segundo año consecutivo el equipo de rugby de los internos de la cárcel de Villa Floresta afrontará una jornada deportiva extra muros.

Los Warriors, como se denomina el plantel integrado por reclusos de la Unidad Penal N°4, afrontará una serie de amistosos contra Argentino y Villa Mitre, los clubes que organizarán hoy esta jornada deportiva.

Que se desarrollará, como en 2018, en el country de Argentino a partir de las 15 y con planteles de 10 jugadores en cada caso.

Juan Francisco Mandolesi, vocal 1° de Argentino y referente de la subcomisión de rugby, comentó los objetivos de la iniciativa. Que replica la que se llevó a cabo en septiembre del año pasado.

“Es dar continuidad a algo que tuvo lugar el año pasado, cuando Claudio Brun, que es juez de ejecución en lo penal y socio del club, trajo una propuesta de la Unidad, donde hay un equipo que viene trabajando hace tiempo con el Bere (Bernardo Stortoni)”, dijo Mandolesi.

“La primera experiencia fueron unos partidos de seven dentro del penal con jugadores de Argentino y de Sportiva. Y tenían como una cuenta pendiente de hacer un partido extra muros. Lo que salió en aquella oportunidad –por lo de 2018- fue espectacular. Muy fuerte para los pibes del club y para ellos y sus familiares también”, agregó.

“Desde ese día, por la experiencia y los resultados, nos propusimos volver a hacerlo este año. Y ampliarlo. Y surgió la idea de sumar a Villa Mitre, porque compartimos con ellos la visión de tener una agenda social, más allá de la deportiva”, indicó el dirigente.

Momento de seven dentro de la UP N°4.

“Nos pusimos de acuerdo y desde Villa Mitre nos dijeron que apoyarían la iniciativa conjunta. Ellos hacen también un trabajo especial en el predio La Ciudad, donde tienen las canchas de rugby y de hockey. Decidimos encararlo en forma conjunta. Y con la idea de seguir ampliando. Es decir, pasar a organizar un cuadrangular”, adelantó.

“Destacamos la colaboración del Servicio Penitenciario, porque hay que hacer un operativo de seguridad bastante grande y no es fácil de lograr. Un poco entre el Ministerio de Justicia y el Servicio Penitenciario, se logró hacer un evento que está muy bueno, porque le permite a un grupo de pibes alejados de alguna realidad, conocer otra. Llegar a los chicos desde otro lugar, tener otro tipo de charlas y nos enriquece como club”, afirmó.

“Siempre digo que antes de ser un club deportivo, somos un club social. Tenemos chicos que hoy juegan en forma profesional en Europa y demás, pero la realidad es que si sumás todo ese grupo de jugadores, no deja de ser algo así como el 3 por ciento de los jugadores de nuestro club. Pero los objetivos que tenemos como club no pasan por lograr sacar Pumitas, Pumas o pibes que puedan vivir del rugby. No es que no busquemos esos objetivos, sino que no nos medimos con esa vara como club. Generar este tipo de iniciativas te permiten profundizar ese aspecto de un club que no es más que otro lugar de educación para los chicos”, concluyó Mandolesi.