El emocionado abrazo entre un jugador de rugby de la cárcel y su primo de Argentino

“Nos criamos prácticamente juntos, pero hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Me enteré hace poco que estaba jugando en el equipo de la cárcel. Cuando nos vimos, nos abrazamos y lloramos como dos chicos”.

Cristian Villarreal es jugador de la M-19 del Club Argentino. Ayer, los “Chanchos” recibieron en su cancha a los Warriors, el equipo de rugby formado por internos de la Unidad Penal de Villa Floresta.

Pocos, casi nadie, sabía que Cristian se iba a reencontrar después de mucho tiempo con su primo.

“Lo primero fue abrazarnos y llorar. Después hablamos un rato, le dije que cuando cumpla la condena dentro de 5 meses se venga a jugar al club. Mis compañeros ya me dieron el visto bueno”.

Dice que prefiere no entrar en detalles sobre la historia de su primo, porque no le corresponde a él. Sí remarca que lo vio muy cambiado.

“Las últimas veces estaba muy maleducado y todo el tiempo buscando problemas. Ahora lo noté mucho más respetuoso, por ejemplo con los guardiacárceles que vinieron con ellos. Sé que cuando salga va a tener una oportunidad de llevar otra vida. Yo lo quiero ayudar”.

Cristian empezó a jugar al rugby hace tres años, por un dentista que le vio físico de pilar y le recomendó probar en Argentino. Para un pibe del barrio Moresino, meterse en un ambiente históricamente elitista no era fácil.

“Pero la verdad es que enseguida me integraron, me trataron muy bien. De hecho, cuando expliqué que mi papá no podía pagar la cuota, me becaron. El club me dio un montón de oportunidades, cuando estás en un mal momento te bancan en todo. Me apoyaron siempre”.

Le dijo a su primo que no dude en seguir entrenando y buscando un camino en el deporte. Y que vaya a Argentino.

“Acá no existe ninguna discriminación a los chicos de barrio. Ojalá se pueda dar. De este lunes no me voy a olvidar más”.