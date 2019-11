Denuncian por abuso sexual a un cura de la parroquia San Roque

Una mujer denunció en las últimas horas que fue abusada sexualmente por un cura de la parroquia San Roque.

Según publicó en sus redes el sitio Apepe, la joven asegura que hay al menos otras 2 víctimas. Y de acuerdo con la denuncia presentada por ella la semana pasada en la Comisaría de la Mujer, se trata del sacerdote brasileño Mauro Henrique Cantanhede Ferreira.

"Me pedía que le mande fotos de contenido sexual. Él también me mandaba fotos de bailarinas desnudas, me comentaba que se masturbaba con este tipo de fotos", contó la chica y agregó: "Hasta que me pidió que le practicara sexo oral y hubo cosas que no fueron consentidas".

En su testimonio, también denunció que el mismo cura invitaba a dormir a la parroquia a una chica con discapacidad intelectual y que a otra chica "perteneciente al grupo de Acción Católica" de la parroquia San Roque "le regaló una tanga y le pidió fotos con la tanga puesta".

Además, la víctima de este supuesto abuso sexual denunció que cuando las autoridades de la iglesia conocieron la situación que ella iba a exponer, la amenazaron: "Cuando dije que iba a hablar, me amenazaron de que me cuidara la espalda cuando salga y que hablase con ellos antes de exponer el caso".

En ese sentido, contó que Cantanhede Ferreira también la manipuló para que no lo denunciara: "Me pedía que no se supiera, que era por el bien de la comunidad, que él iba a tener problemas".

En esa misma parroquia, un policía que daba catecismo afrontó un juicio por abuso sexual contra un nene de 8 años. Y en el momento en se conoció ese hecho, el propio Cantanhede Ferreira lo repudió al asegurar: "Uno intenta levantar la imagen de la Iglesia, pero hay casos que no ayudan".

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas