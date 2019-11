Se dedica a comunicar con la imagen más el texto

José Matías Corado puso en marcha este año una propuesta en la Biblioteca Alberdi cuya repercusión lo sorprendió a él mismo.

No me esperaba esa respuesta. La verdad fue mucho más de lo que me imaginé”, dijo el técnico e ilustrador profesional, recibido a principios de 2018 en la Escuela de Arte de Bahía Blanca, quien empezó con una clase de dibujo, dirigida a todas las edades, los días viernes, y luego debido a la cantidad de inscriptos, debió sumar una segunda jornada, los miércoles.

“Es para todas las edades. No hay edad para aprender a dibujar. La propuesta se inició este año y la Biblioteca me dio el espacio para enseñar”.

Con 29 años, sostuvo que de acuerdo a los conocimientos adquiridos en su carrera, “nos dedicamos a comunicar con la imagen acompañada del texto”.

“Mediamos entre el arte digital y el arte manual, más técnico, por lo tanto es todo un desafío”.

“En el dibujo, desde el punto de partida, se utiliza un lápiz, una hoja y una goma de borrar. Después hay infinidad de técnicas. Ahora, lo más fuerte es el arte digital, con una tableta o una computadora. Pero no hay muchos que pueden acceder a esta posibilidad, entonces se puede aprender con tinta, lápices, acuarelas, acrílicos, óleos”.

“Sobre sus alumnos, dijo que “hay gente que tiene el talento y otra que se esfuerza para tenerlo. Estos últimos, a veces, son los que más te sorprenden porque sin saber dibujar aprenden cómo hacerlo de una manera interesante. La posibilidad de descubrir un talento siempre está presente y sería un orgullo. También sería un granito de suerte poder encontrarlo. Pero es cierto que la suerte llega para quien se esfuerza”.

“Se llevan consigo todas las técnicas, sobre todo lo que estén dispuestos a aprender. Hoy el fuerte es el animé y el comic. Para el público más grande se hace un dibujo más serio, lo que es realismo e hiperrealismo y todo lo que es figura humana”.



Respecto a si se puede vivir del arte, respondió que sí, pero, insistió, “con esfuerzo”. “Mi carrera es muy nueva en el país, pero en el resto del mundo los ilustradores son muy conocidos.

Días y horarios

La repercusión sobre las clases fue bárbara, señaló Corado.

“Nunca esperé tanta cantidad de gente interesada por el dibujo porque en realidad supuse que somos muy pocos los que optamos por este arte hoy en día. Por suerte, en plena época de internet, se demuestra que es todo lo contrario y que hay mucho talento escondido”.

Las clases se dictan miércoles y viernes, de 17.30 a 19.

Exposición

Durante la reciente edición de “La Noche de los libros”, el ilustrador presentó una serie de dibujos propios y de algunos alumnos que forman parte de su taller.

Se pudieron observar así trabajos sobre papel, en diferentes colores y otros en blanco y negro.

Las ilustraciones fueron de las más variadas y realizadas de acuerdo a las preferencias de sus autores, sin vinculación a la hora de la elección por parte del profesor.

El público efectuó consultas sobre las realizaciones y se interesó por la propuesta que promete continuar en el transcurso del tiempo en la institución ubicada en Rivadavia 353.