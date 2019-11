Robaron en un complejo de departamentos del barrio San Martín

Ladrones ingresaron a robar en la víspera en dos departamentos de un complejo ubicado en un sector del barrio San Martín.

El hecho se produjo en Chile 842, donde los delincuentes violentaron aberturas y escaparon, al menos, con dinero en efectivo y una computadora.

"Me enteré por el grupo de WhatsApp del barrio, porque esto viene pasando desde hace tiempo y nos han robando a todos. Vino mi papá a fijarse, porque estaba trabajando, y encontró un vidrio roto y la reja barreteada", dijo Milagros, una de las damnificadas.

Explicó que su vecino también fue víctima de los desconocidos.

"El chico de al lado llegó y se encontró con lo mismo, ya que estaba todo revuelto. A él no le robaron nada, pero a mi me sacaron una computadora y plata que tenía para pagar el gimnasio, porque nunca dejo dinero, ya que en otras oportunidades han robado".

También describió que los ladrones accedieron por la parte trasera de la propiedad.

La joven mencionó que al menos tres personas que residían en el lugar decidieron mudarse por los episodios de inseguridad.

"Es feo llegar y encontrar todo roto, pero yo no me pienso ir, porque a mi no me van a ganar. Tan fácil no me van a sacar".

Finalmente, Milagros dijo que "hicimos una nota todos juntos para llevarla al municipio y ver si toman medidas". (La Nueva. y LU2)