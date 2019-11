Enzo Pérez: "Jorge Jesús tiene una forma de trabajar muy parecida a la de Gallardo"

Pese a que River está dando pelea en los tres frentes, el principal objetivo es volver a conquistar la Copa Libertadores.

La final única se llevará a cabo el próximo sábado 23 de este mes, a las 17 horas de Perú -15 de nuestro país-, en el estadio Monumental de Lima.

"La final con Flamengo se va a definir por detalles. No te podés equivocar en esta final, es sólo un partido. Un error lo podías arreglar en el segundo partido. En esta, no. Intentaremos imponer nuestro juego", dijo Enzo Pérez, quien ayer sintió una molestia durante el partido ante Rosario Central, aunque para alegría de los hinchas "millonarios" no hubo lesión.

"Vamos a enfrentar a un buen equipo, que viene haciendo las cosas bien. Tenemos gente de mucha experiencia y jóvenes con muchos partidos. Los más grandes tenemos que llevarlo con mucha tranquilidad. Los chicos son inteligentes. Hay un buen grupo humano", agregó el mendocino, uno de los puntales del elenco de Gallardo.

Por otra parte, Enzo consideró que el director técnico de Flamengo posee algunas similitudes con Marcelo Gallardo.

"A Jorge Jesús lo iré a saludar por respeto. No me gusta comparar, pero tiene una forma de trabajar muy parecida a la de Marcelo, que es muy exigente en el día a día. Va a ser una gran final, son dos equipos que siempre intentan mirar el arco rival", remarcó.

Por otro lado, el mediocampista aseguró que el plantel también pretende seguir haciéndose fuerte en el torneo local.

"En la Superliga nos ha costado en los anteriores torneos porque hemos tomado el rumbo pensando en las Copas. Nos hemos propuesto estar entre los primeros puestos de la Superliga porque después, cuando queremos reaccionar, estamos lejos y se nos hace cuesta arriba todo. Estamos disfrutando de los tres frentes que tenemos por delante, sabiendo que no está nada dicho todavía. Intentaremos hacer el máximo esfuerzo para terminar bien el año”, puntualizó. (Télam y La Nueva.).