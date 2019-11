Desde la India a Bahía:el maestro H.S. Arun compartirá su experiencia en el Yoga

Con el afán de compartir lo aprendido a lo largo de más de 40 años en el camino del yoga y para que más personas puedan acercarse a esta práctica y gozar de sus beneficios, el maestro HS Arun escribió el libro “Experimentos & Experiencia con la silla. El camino del Yoga”, que estará presentando el próximo jueves 14, a las 20, en Kiran Center (Tucumán 635) con entrada libre y gratuita.

En esta obra, el discípulo de B.K.S Iyengar (reconocido como uno de los maestros de Yoga más importantes del mundo) muestra a través de imágenes y con relatos explicativos las distintas asanas (posturas) que pueden realizarse utilizando a la silla como guía para hacerlas de forma correcta y evitar lesiones.

Durante el encuentro, será posible escuchar sus experiencias, consultar inquietudes y también adquirir un ejemplar del libro.

Clases. Del viernes 15 al lunes 18, el maestro HS Arun brindará una serie de clases magistrales en las que abordará “Posturas de pie”, “Extensiones hacia adelante”, “Extensiones de Columna” y “Equilibrio e inversiones”. Requisito: un año de práctica regular. Consultas: kiranestudiodeyoga@gmail.com o por Whatsapp al 291-5762195.

El autor nació en Sringeri (India) en 1954 y lleva más de dos tercios de su vida explorando la práctica de yoga. Gran parte de este recorrido lo hizo como discípulo de Guruji B.K.S Iyengar y también perfeccionándose con miembros directos de la familia Iyengar, como Geetaji y Prashantiji, en su instituto de Pune.

Junto al maestro BKS Iyengar.

Tiene seguidores en toda Sudamérica y es invitado a enseñar con frecuencia en EE.UU.

Además, junto a su esposa Srimathaji, abre las puertas todo el año de su institución Prashant Yogacharya, en Bangalore, por la que han pasado miles de estudiantes de todo el mundo.

El libro

El libro es una herramienta para que el practicante pueda, a través del uso de un elemento tan simple como una silla, alcanzar el ideal de la práctica: “Esto significa, lograr perfección en la firmeza del cuerpo, estabilidad de inteligencia y benevolencia de espíritu y no aflicción y dolor”, señaló Arun.

La silla, además, puede adaptarse a las necesidades de cada individuo, y facilita y propicia que todas las personas, más allá de su edad o su condición física, puedan explorar las riquezas del yoga y ser creativos en sus prácticas haciendo nuevos usos de este viejo elemento.

Según su percepción, la práctica personal va más allá de tratar de hacer asanas.

“Me tomó años de años entender qué puede hacer el yoga. No es solo lo que llamamos asanas en movimiento. Para mí asana no es una actividad, no es solo un ejercicio físico. Yoga asana es estar en la postura para entenderme a mí mismo”, destacó.

También subrayó la importancia del alineamiento completo para sostener la postura y de no mover los músculos una vez alcanzada la misma.

“Hay que elegir las posturas en las que puedes quedarte más tiempo para que te guíe a la meditación. Mejor dicho, el asana no te lleva a la meditación sino que te da el sentir de la meditación, donde el cuerpo, la mente y el todo se funden, se encuentran en el mismo plano. Esa es mi manera de pensar la práctica”, indicó Arun.

En esta obra Arun también explora la naturaleza holística del yoga, su historia y filosofía, sugerencias útiles y conceptos básicos de alimentación y disciplina.

El libro contó con la edición, compilación y colaboración de la maestra de Yoga Viviana Laurnagaray, quien está al frente de Kiran Center y perfecciona su práctica con Arún desde hace más de 15 años.

Consejos de Arun para una práctica saludable

“La salud no está en nuestras manos. Una vez más, el nacimiento o la muerte de la salud no está en nuestras manos. Entonces puede verse afectada en cualquier momento para cualquiera, incluso para los yoguis”, sostuvo.

Añadió que lo que puede hacer el yoga es darle a una persona el soporte para que sepa cómo ser incluso cuando tiene alguna enfermedad. De esa manera el yoga es terapéutico.

Elemento. El Yoga Iyengar incorpora varios elementos en su práctica como cintos, mantas, sillas y ladrillos o bloques. Entre ellos la silla ofrece innumerables posibilidades para explorar las asanas o posturas. Tras 40 años de estudio, experiencia y observación, Arun ha incorporado innovaciones y una amplia gama de movimientos valiéndose de este elemento.

Extracto del prólogo de Iyengar: “Uno debe pensar de manera que los ancianos, los heridos, enfermos, los inválidos y aquellos que han perdido las extremidades puedan practicarlo (el yoga). Es aquí cuando el uso de elementos es de gran ayuda para que la práctica pueda ser llevada a cabo sin miedo ni confusión sino con amor valor y confianza.”