Macri rechazó el control de precios y criticó a Fernández por no condenar al gobierno de Maduro

El presidente Mauricio Macri volvió a rechazar hoy la posibilidad de impulsar un control de precios, al argumentar que "no funcionó en ninguna parte del mundo", y también criticó al candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, al sostener que no entiende cómo "se duda en condenar" al gobierno de Venezuela a cargo de Nicolás Maduro.



Y agregó que "ahora, (Alberto Fernández) habla del equilibrio fiscal; yo era el único que hablaba de ese tema", y reiteró que de lograr un segundo mandato convocará a todos los sectores para lograr encaminar la economía.



Macri, brindó entrevistas a dos radios de Misiones, donde está desde anoche para recorrer obras en Puerto Iguazú y también para encabezar a las 18 un acto partidario en Posadas de cara a las elecciones del 27 de octubre.





Respecto a un posible control de precios para atenuar la inflación el primer mandatario se preguntó "¿Cuántas veces han visto controles de precios? No funcionó, y no funcionó en ninguna parte del mundo”.



“Son cosas que ya han fracasado una y otra vez. No lo aplican los chilenos, los paraguayos”, enfatizó, en sus charlas con las FM Show, de Oberá y de Posadas.



Para Macri, “el sistema es que haya sana competencia y que el Estado vigile que no haya monopolios ni comportamientos mafiosos”.



El presidente también lanzó hoy otra propuesta a su oferta electoral, al anunciar que "las becas Progresar estarán orientadas a ciertas carreras", y según los promedios de los alumnos se les aumentará un 50 % o 100 % el subsidio.

VAMOS A ENFOCAR LAS BECAS EN LAS ÁREAS QUE NECESITA EL PAÍS. Los nuevos ingresos a las Becas Progresar pasarán a ser solo en las carreras prioritarias. También vamos a premiar a los estudiantes que aprueben primer año con las materias al día. #PropuestasNuevaEtapa — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 9, 2019



Asimismo, insistió en su rechazo al presidente venezolano, Nicolás Maduro, al que califica de "dictador", y aseveró que "la libertad es algo no negociable y esto me lo dicen los venezolanos".



En otro tramo, el jefe del Estado dijo que al promediar su gestión la pobreza cayó al nivel más bajo de los últimos 20 años, "pero después volvimos al mismo lugar porque no logramos un acuerdo de fondo para decir éste es el presupuesto, con esto nos manejamos y no mentimos más".



En ese sentido, para el Presidente la salida es: "se gasta lo que hay y se le bajan los impuestos a la gente".



Macri insistió en que lo primero que va a hacer el 10 de diciembre, "si soy reelecto, es llamarlos a todos, empezando por Alberto Fernández, que ahora habla de la importancia del equilibrio fiscal, para decir que es lo prioritario de presupuesto", y puntualizó que "hace cuatro años nadie hablaba de eso".



Además, Macri consideró que mucha gente no lo votó en las primarias por el enojo que provoca la crisis económica.



"El enojo -reflexionó- es tan grande que en muchos casos los llevan a votar un candidato que no les gusta, o a plantearse volver al pasado, que saben que no es la solución".



Respecto de la inflación, planteó que "no pensé que iba a haber tantos intereses ocultos que no les conviene vivir sin inflación. Porque detrás de la inflación hay muchos intereses ocultos".



Sobre Misiones, el Presidente resaltó que hay en la provincia 106 kilómetros de rutas terminadas, 118 en construcción, la Estación Transformadora de Oberá que da energía a la provincia, así como los proyectos de biomasa que ya funcionan, las nuevas líneas y conexiones aéreas y el 4G.



Y recordó que se construyeron 62 espacios de primera infancia en la provincia, para cuidar a niños hasta los 4 años.



Macri comparó su gobierno con lo que puede significar la llegada de Fernández a la Casa Rosada.



"Tenemos muchos problemas que no podemos resolver, pero de qué sirve volver al pasado", explicó y disparó: "Agregarle los problemas del pasado no nos va a servir para salir adelante".



Respecto a un posible nuevo llamado a la oposición a acordar consensos básicos, como los que lanzó a meses atrás, Macri dijo que espera que acepten. "Espero que sí", indicó. (NA)