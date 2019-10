“Hoy al trabajador apenas le alcanza para sobrevivir”

"Nos duele este presente, porque todas las ramas del trabajo han sufrido un golpe muy fuerte. Hasta empresas grandes que han sabido sortear crisis no pudieron superar ésta. Las que no cerraron, están con suspensión de personal”.

De esa manera, Daniel Gómez, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, se refirió al presente del sector a nivel nacional, aunque aclaró que en Bahía Blanca no sufrieron tantas vicisitudes en el plano laboral.

“Bahía y nuestra zona de influencia es una isla, porque no contamos con grandes metalúrgicas, sino que son más Pymes de servicios para otras empresas. Por ese motivo no se nota tanto la crisis, pero a nivel nacional nuestro sector ya perdió alrededor de 50 mil puestos de trabajo”, dijo el histórico dirigente gremial.

Además de las dificultades que se deben sortear para evitar que los salarios pierdan poder adquisitivo, Gómez mostró enorme preocupación por el futuro de las obras sociales sindicales.

“Es muy difícil discutir paritarias en este momento. Hace unos meses atrás nos reconfortó el acuerdo que habíamos logrado. Hoy ya perdió sentido. No se puede analizar si el acuerdo es bueno o malo si la inflación no para de crecer. Es verdad eso que dice que los precios van por ascensor y el salario por la escalera. Siempre se pierde, porque no hay una base con la que negociar".

"Nosotros tenemos una cláusula de revisión en los próximos días, pero ¿cuánto se pide? Porque tampoco se puede pedir cuando el sector está atravesando una crisis muy fuerte. Hay que tener cintura para no tirar demasiado de la cuerda, porque a los empresarios también se les complica cumplir”.

El sector empresario vive una asfixia similar a la de los trabajadores, con cargas impositivas excesivas y tarifas que han tenido una suba descomunal.

“El sistema financiero tampoco los ayuda. Pero hay un tema que es clave y determinante: si el trabajador no tiene plata en sus bolsillos, la economía va a estar frenada. Es imposible pensarlo de otra manera. Hoy al trabajador apenas le alcanza para sobrevivir”.

--Lleva años en el gremialismo, ¿tiene comparación con otro proceso?

--Es similar a lo que sucedió en 2001, cuando los salarios sufrieron una devaluación muy fuerte. Pero se generó una ola de trabajo muy rápida que nos permitió crecer un poco. Hoy no veo venir esa ola. Y si no hay generación de trabajo, de esta crisis va a costar salir.

“Y la industria no es como un comercio, que puede salir más rápido de la coyuntura. Una industria que cerró es muy difícil recuperarla. Y, a su vez, se torna imposible competir con lo importado. Entonces, lo poco que se consume viene de afuera. Todos debemos aportar para salir de esta crisis, sin importar las tendencias políticas. El país debe estar por sobre esas cuestiones. Estamos necesitando un gran acuerdo nacional para tirar todos para el mismo lado”.

La Seccional de la UOM Bahía Blanca es muy amplia.

“Geográficamente llegamos a Neuquén y Río Negro. Tenemos alrededor de 3.000 afiliados, de los cuales poco menos de mil están repartidos en Bahía Blanca en distintas Pymes", señaló.

“Otro tema que nos preocupa mucho es la salud. Las obras sociales gremiales están haciendo malabares para sobrevivir. Al tener los salarios retraídos, lo que ingresa es poco, y los costos cada vez suben más, porque la mayoría de los gastos están dolarizados".

“Tenemos los pagos al día, pero estamos viendo venir el agua. Estamos preocupados porque cada vez cuesta mas encontrar el equilibrio entre lo que se recauda y lo que se gasta. Los costos de medicamentos e internaciones han subido muchísimo y nos cuesta cada vez más poder solventarlas", puntualizó Gómez.