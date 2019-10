Macri habló del desembarco de Amazon en Bahía, de la crisis económica y de lo que viene

El presidente Mauricio Macri lamentó esta mañana la situación económica del país pero aseguró que "estamos mejor parados y vamos a crecer" después de las elecciones.

Lo hizo durante una entrevista emitida por LU2, en la que también celebró el comienzo del desembarco de Amazon en Bahía, la obra pública hecha durante su gestión y la recuperación del tren.

"El desarrollo está en duplicar el polo petroleoquímico de Bahía Blanca, en desarrollar energías renovables, en la instalación de un Amazon en Bahía Blanca y no en la ciudad de Buenos por la que trabajamos mucho", indicó el mandatario, quien señaló que esa compañía es "la N°1 del mundo".

"Entiendo la situación, el malestar, no llegar a fin de mes, recortar, pagar con la tarjeta y no llegar... es angustiador. Te puede enojar tanto que votás a un candidato que no te gusta, volviendo a un pasado que no querés", manifestó el presidente.

Sin embargo, señaló que luego de las PASO tomaron "medidas para aliviar" y que "ahora viene algo distinto porque todo lo que hemos hecho no fue en vano".

"Estamos mejor parados y vamos a crecer (...) Tres años y medio para acomodar la economía es poco tiempo. Hace falta un acuerdo más amplio para que el presupuesto nacional deje de ser un motín político. Tenemos que sentarnos para definir prioridades para que el presupuesto alcance", afirmó el presidente.

Durante la entrevista, enumeró algunos logros: "Estamos mejorando en la calidad de educación, recuperamos el control de la frontera, mejoramos la modernización del Estado y la infraestructura como no se hacía hace décadas, nos hemos conectado con el mundo".

Y luego agregó: "Entiendo a los que no me votaron porque no hay nada más angustiante que ver a fin de mes que no te alcanza".

"Tenemos que seguir trabajando. Es el camino del futuro y estamos más cerca de lo que podemos ver. Ha sido el peor año y medio de mi vida como presidente, imagino para el ciudadano. Pasada la elección va a empezar un mejor tiempo para Argentina, porque tiene marcada la ruta de crecimiento en varios sectores que necesitan estabilidad", explicó.

Macri también dijo que no ocultan nada y saben dónde están parados. Y luego aseguró que confía en que el empleo va a venir.

Con respecto al paro de pilotos para el fin de semana, dijo que "no corresponde poner de rehén a la gente, todos tenemos que poner el hombro en un momento difícil".

Y destacó que en el último tiempo "medio millón de argentinos viajaron por primera vez, se duplicaron los vuelos en aeropuertos del interior, hay provincias que recuperaron su autonomía y se conectan entre sí".

"Es un paro político. Es inentendible que un gremio se oponga a que lleguen otras empresas y tomen más empleados. Hemos hecho 30 aeropuertos. Para poder crecer tenemos que estar conectados", aseguró.

Y luego opinió del conflicto en El Palomar: "La jueza intervino y se redujeron los vuelos, poniendo en crisis el lugar. Más del 80 y pico de los vecinos está a favor del aeropuerto por el trabajo que genera".

Por último, Macri invitó a los bahienses a sumarse, desde las 17:30, a la marcha que se hará en la Plaza Rivadavia: "Vamos a sentir, compartir la pasión y el amor de sacar a la Argentina adelante. Se puede dar vuelta (la elección): entiendo el enojo pero no hay otro vehículo que nos lleve a lo que todos queremos".