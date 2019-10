En Vélez vuelven a entusiasmarse con Tevez; ya habían hablado con su representante

El manager de Vélez Sarfield, Pablo Cavallero, declaró hoy que al club "le interesaría" contar con Carlos Tevez si no sigue en Boca, cuyo contrato vence en diciembre de este año.

En declaraciones al programa "No Tenemos Pelotas", de FM Late, blanqueó que hace un año habló con Adrián Ruocco, representante del futbolista, para hacerle saber que si no estaba cómodo en el xeneize estarían interesados en Liniers.

"La verdad, no veo que Carlos quiera jugar en otro club que no sea Boca en Argentina. Pero si se va, claro que nos interesaría. Me encantaría abrirle las puertas", afirmó.

El entrenador del "Fortín", Gabriel Heinze, tiene una gran relación con Tevez, con quien compartió muchos años en la Selección argentina.