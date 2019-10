Amordazaron y picanearon a un hombre de 80 años: se llevaron $ 70.000 y dólares

Un hombre de 80 años sufrió anoche un violento robo en su casa de Montevideo al 1.100.

Juan Carlos Sayago contó por LU2 que dos personas encapuchadas ingresaron tras tocar el timbre, le ataron las manos, lo amordazaron, lo tiraron al piso y lo llevaron a la pieza.

Según indicó, todo comenzó a las 19:45 de ayer, cuando recién regresaba a su casa: "Me estaban esperando (...) Me metieron la picana en los testículos, me pegaron culatazos".

"Querían plata. Se llevaron 70.000 pesos y 70.000 dólares de la casita que había vendido (...) Cuando encontraron la plata se fueron", detalló la víctima.

Sayago, que hace un tiempo tuvo un principio de infarto, aseguró que está bien pero que va a ir al médico por el fuerte dolor de cabeza que le quedó.

Además, señaló que el episodio duró unos 45 minutos. No es el primer robo que sufre, pero las veces anteriores no se encontraba en su casa.