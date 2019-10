Diego Schwartzman venció al francés Monfils e irá por el título en Viena

El tenista argentino Diego Schwartzman venció hoy al francés Gael Monfils y se clasificó para la final del ATP 500 de Viena (Austria), certamen con disputa en superficie rápida y con casi 3 millones de euros en premios.

El "Peque" Schwartzman, ubicado en el 15° puesto del ranking mundial, venció al galo, 14° del mundo, por 6-3 y 6-2 en una hora y 14 minutos de juego, logrando clasificar a su séptima final en el circuito y la tercera de este año.

El rival del porteño, de 27 años, mejor tenista argentino de la actualidad, será el local Dominic Thiem (5° del ranking y máximo favorito al título), quien derrotó en el primer turno semifinal al italiano Matteo Berrettini (11°), por 3-6, 7-5 y 6-3, en dos horas y 33 minutos.

Diego on the go! 💪@dieschwartzman sails past Gael Monfils and into the @ErsteBankOpen final, 6-3 6-2. pic.twitter.com/BuBsIAMYoy