El papelón de Boca, el festejo sin jugar de San Lorenzo y los cruces armados

Un error propio extradeportivo privó a Boca Juniors de jugar con San Lorenzo y tener la posibilidad de acceder a la próxima instancia del Súper 20, en el cierre del grupo D.

Es que los inconvenientes en los relojes de 24 primero demoró el inicio y después, una vez iniciado el juego, nuevamente falló.

La tripleta arbitral otorgó el tiempo reglamentario de una hora para solucionar el inconveniente, el cual no pudieron concretar.

En consecuencia, el Tribunal de Disciplina de la Asociación de Clubes resolvió:

Ante el informe arbitral recibido por HTD de la Asociación de Clubes, del cual surge que el reloj de 24 segundos del Club Boca Jrs. no funcionó, a pesar de haberse otorgado la hora de espera que establece el Art 14.2 de las reglas generales, y no siendo posible repararlo para que se desarrolle normalmente el partido y en virtud de lo establecido por la segunda parte de dicho articulo, se da por perdido el partido al local, otorgando 2 puntos al Club San Lorenzo de Almagro, y 1 punto a Boca. Además se impone una multa por el no funcionamiento del reloj.

Los cruces

Los cruces clasificatorios al Final Four se jugarán al mejor de tres y serán los siguientes: Regatas-Quimsa, Instituto-San Martín, Ferro-Gimnasia y San Lorenzo-Obras.

En las semifinales, a partido único, cada uno de los cuatro (4) equipos obtendrá su posición para los cruces de esta serie según su récord de partidos ganados y perdidos en la Zona de Grupos, enfrentándose 1-4 y 2-3.