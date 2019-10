Junto a Alberto Fernández, Massa le pidió a Macri que "no haga más daño"

El candidato a diputado nacional Sergio Massa y el candidato a presidente Alberto Fernández, encabezaron un acto del Frente de Todos en el partido de Malvinas Argentinas, en el cierre de la campaña del tigrense como primer candidato a diputado nacional bonaerense.

“Teníamos que mostrarles a los argentinos un acuerdo amplio, que habíamos crecido, que habíamos madurado”, señaló Massa.

“Queremos un país en paz con progreso y con justa distribución del ingreso”, remarcó, antes de cuestionar al presidente Mauricio Macri: “Quiero pedirle que no haga más daño, el lunes los argentinos habrán hablado con su voto, que sea responsable y haga un equipo de transición y no siga portándose como un chico caprichoso que siente que no le prestaron un juguete y lo rompe”.

“Les pido a todos y a todas que con Alberto Fernández y Cristina, y con Axel y Verónica y con cada intendente el domingo vayamos a transformar esa ola de esperanza en una victoria arrolladora que le muestre a este gobierno que hartó a los argentinos”, remarcó el líder del Frente Renovador, quien pidió "transformar esa ola de esperanza en una victoria arrolladora".

Alberto Fernández, por su parte, remarcó en la necesidad de “pensar en el lunes 28, nos van a dejar un país muy complicado”.

“Este presidente Mauricio Macri no sé de qué país habla, me gustaría vivir en el país del que habla”, cuestionó. (La Nueva. e Infobae)