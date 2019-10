Un reclamo de trabajadores bahienses se traslada a Buenos Aires

Por Pablo Andrés Alvarez / palvarez@lanueva.com

Gremios petroleros de todo el país convocaron para el próximo jueves a una masiva marcha a la sede central de la Anses en Capital Federal, por un conflicto que mantiene un grupo de 36 trabajadores de Bahía Blanca.

Como ya se ha informado ampliamente sobre este tema, se trata de ex empleados de la refinería Elicabe, todos en condiciones de jubilarse y que desde hace más de un año luchan por acceder al beneficio sin respuestas de las autoridades del organismo.

“Ya no es una cuestión de papeles. Evidentemente no quieren cumplir con la Ley y por eso las jubilaciones siguen sin salir. El Estado no se está comportando a derecho y eso es grave, porque hoy nos pasa a nosotros, pero mañana van a tener otros el mismo problema”, señaló Fabio Pierdominici, secretario gremial del Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustibles de nuestra ciudad.

Hoy, esas personas que optaron por el retiro voluntario para evitar el despido de compañeros, atraviesan momentos desesperantes, ya que no cobran sueldo ni tampoco jubilación.

“Todo este conflicto comienza cuando la refinería anunció que iba a reducir personal. A los trabajadores, pese a que se pueden jubilar a los 55, les conviene seguir hasta los 60 porque se llevan un bono de retiro muy importante. Estas 36 personas, cuando vieron que compañeros suyos podían perder la fuente laboral, decidieron tomar el retiro voluntario, ya que tenían la aprobación de Anses de estar en condiciones de jubilarse en un corto lapso”.

Y añadió: “O sea que, por hacer una buena acción y ser solidarios, se vieron perjudicados, porque no cobraron ese monto ni tampoco pueden jubilarse. Y obviamente que, con la inflación imperante, el retiro voluntario ya lo gastaron”.

En ese marco, la Federación Nacional del Petróleo (FASiPeGyBio) que conduce Pedro Milla realizó un llamado a todos los gremios de la actividad a marchar en solidaridad con los trabajadores bahienses y no se descartó una toma pacífica de las instalaciones porteñas de la Anses.

“De acá son 36 carpetas cajoneadas, a las que se suman alrededor de otras 20 de los sindicatos de Campana, Avellaneda y Mendoza”, informó Pierdominici, quien criticó el proceder del directorio de Anses.

“La Ley pide cumplir los siguientes requisitos: tener 30 años de aporte y 55 de edad. Luego hay que presentar la certificación de servicios que emana la empresa, en la que dice el tipo de tareas que realizó la persona que solicita el beneficio. Todo eso se verificó previo a convenir el retiro voluntario y estaba bien. Ahora piden documentación que no figura en ningún lado que hay que presentar. Por ejemplo, una declaración jurada de la empresa empleado por empleado, que también se presentó pese a que Trasfigura no tiene ninguna obligación de hacerla. Así y todo, no salen”.

“Hay una abuso de autoridad de los directivos de Anses. Y estamos pensando en ir judicialmente contra ellos, porque la ley es muy clara y no tiene doble interpretación”.

Al día de hoy, ya hubo rechazos de algunas funciones específicas, cuando hay precedentes de que hubo gente que se jubiló de esa misma forma.

“No están cumpliendo el régimen especial que marca el decreto 1805 y la resolución que lo reglamenta (716/05). O sea, ante situaciones idénticas, toman decisiones distintas. Nos parece arbitrario e ilógico y está generando mucho malestar en el sector”.

"La única respuesta fue pedir más cosas"

Semanas atrás, los trabajadores en apoyo con el SPGyB tomaron la sede bahiense de la Anses y habían advertido que de no haber respuestas iban a nacionalizar el conflicto.

“Tras el reclamo en el Anses local, la única respuesta que recibimos fue la exigencia de nuevos trámites. Creemos que ya es una tomada de pelo. Da la sensación que están buscando el mínimo inconveniente para no otorgarlas, porque ya no quedan papeles para presentar. Ya todos los actores presentaron lo que les correspondía”, señaló Pierdominici.

Y cerró con una fuerte crítica al gobierno de Mauricio Macri.

“No se puede andar por la vida con un doble discurso. Este Gobierno se llena la boca hablando de la legalidad, del respeto por las leyes y de la transparencia. Y acá hacen todo lo contrario. Y los demás sindicatos tienen que estar en alerta, porque les va a pasar lo mismo”.