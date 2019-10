Se negó a declarar la pareja imputada por la "sustracción" de la nena de 10 años en Punta Indio

La pareja imputada por la sustracción de la niña de 10 años que estuvo desaparecida durante 6 días en la localidad bonaerense de Punta Indio se negó a declarar hoy ante el fiscal del caso.

Se trata de Victoria Agüero, de 33 años, y Eric Emanuel Rivarola, de 21, quienes fueron indagados por el fiscal Juan Menucci por el delito de "sustracción de menores" y también por "falso testimonio".

Trascendió que la pareja acusada fue asistida por defensores oficiales quienes les habrían recomendado que no declaren hasta que puedan leer y analizar el expediente.

Los investigadores sospechan que tanto Agüero como Rivarola sufrirían alguna alteración mental.

El fiscal Menucci argumentó en su acusación contra la pareja que el hecho de que Abril C. "no manifestase su intención de regresar con su familia" no quita que se haya afectado su libertad.

Al parecer, una pericia realizada a la menor dio cuenta que la niña fue víctima de manipulación por parte de la pareja. (NA)