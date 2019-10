Villa Mitre conocía los rivales, ahora sabe cuándo los enfrentará

Villa Mitre conoció ayer el debut en la Liga Argentina y hoy la Asociación de Clubes confirmó el programa de partidos completos de la primera fase de la Liga Argentina, la segunda división del básquetbol nacional.

El tricolor -que ayer enfrentó a Blanco y Negro de Suárez- jugará en la Zona Sur de la Conferencia que se denomina de igual manera.

Los otros seis equipos que participarán de este grupo serán Del Progreso (General Roca), Atenas (Patagones), Deportivo Viedma, Quilmes (Mar del Plata), Petrolero (Plaza Huincul) y Centro Español (Plottier).

El primer partido será ante Del Progreso, el lunes 21 del corriente, en el Osvaldo Casanova.

Una semana más tarde, el lunes 28, debutará como visitante, frente a Deportivo Viedma.

La programación continuará de la siguiente manera: miércoles 30/10 vs. Atenas (visitante); martes 5/11 vs. Dep. Viedma (local); martes 12/11 vs. Quilmes (visitante); lunes 18/11 vs. Petrolero (local); jueves 21/11 vs. Español (local); domingo 24/11 vs. Quilmes (local); jueves 28/11 vs. Petrolero (visitante); sábado 30/11 vs. Español (visitante); lunes 2/12 vs. Del Progreso (visitante) y jueves 5/12 vs. Atenas (local).

La segunda

En la siguiente fase, Villa Mitre cruzará con los equipos de la Conferencia Centro, la cual integran Central Entrerriano (Gualeguaychú), Ciclista (Junín), Estudiantes (Olavarría), Gimnasia y Esgrima La Plata, Racing (Chivilcoy), Parque Sur y Rocamora (ambos de Concepción del Uruguay).

En Viedma

Villa Mitre participará el próximo fin de semana de un cuadrangular preparatorio, enfrentando el sábado a Deportivo Viedma, desde las 19:45.

Mientras que el local Sol de Mayo y Atenas (Patagones) se medirán a las 21:30.

El domingo, a las 19:45 jugarán los perdedores y, desde las 21:30, los ganadores.