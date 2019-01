La tarifa de agua por las nubes y el papelón que muchos quieren evitar

--Buen día, Juan María. ¿Cómo te trata el verano?

--No preguntes cosas obvias. Me trata como a todo el mundo que se queda en Bahía en enero, aunque por suerte alguna que otra escapada a Monte me puedo hacer.

--Estamos con la mayoría de los políticos bahienses que se quedan en la ciudad o en las playas de la zona en enero...

--Mmmm esa es la típica. Habría que preguntarles a dónde viajan el resto del año, sobre todo después de las elecciones.

--Bueno, si empezás con esa mala onda no me animo a pedirte alguna buena noticia para abrir la charla.

--Uhh esta vez te la debo, aunque ya que estamos en pleno verano te traje algo positivo desde Monte.

--Dale, largá lo que tenés...

--No mucho, pero regresa un símbolo de la Monte Hermoso de otros tiempos.

--No me digas que vuelve Aranjuez.

--No, pero se trata de otro comercio tradicional contemporáneo de ese boliche: La Paleta Loca.

--Uhhh cómo no recordarla. Debe haber cerrado hace unos 10 años ¿No?

--Para ser más exactos, doce. El otro día pasé por el local original de calle Valle Encantado y me mandé. Allí justo estaban Eugenio Chevalier, más conocido como “Tito, el churrero” y su hijo Gustavo probando materias primas y ajustando los últimos detalles.

--Ese negocio fue un emblema del Monte Hermoso de otra época.

--Y si... pensá que abrió en 1970 y alcanzó tal popularidad que llegó a vender más de 7 mil churros diarios.

--¿Repetirá esa cifra?

--Ponele varias fichas, sobre todo porque la temporada pinta muy bien. En la despedida de 2018 el balneario se vio colmado e incluso volvió a ponerse de manifiesto la necesidad de mejorar la vinculación vial con Bahía.

--¿Está muerto el proyecto de la autopista a Monte?

--Me mantengo en lo que te dije hace poco. Las licitaciones por el sistema de participación público – privado fueron a parar al tacho por las dificultades que existen a la hora de buscar fondos en el exterior.

--Entonces este año me tendré que olvidar del tema...

--Te diría que sí. Lamentablemente pude vivir en carne propia lo que fue el éxodo de ese fin de semana largo, con varios accidentes, pero es una realidad que la temporada pinta muy bien.

--Donde las cosas no deben estar tan bien son en los comercios bahienses...

--Eso salta a la vista. La situación es mala, con recortes de horarios al personal y no te extrañe que en los próximos días comiencen a proliferar los cheques rebotados porque no hay un mango partido al medio, pero ya que me pediste empezar con una buena noticia te traigo otra de yapa.

--Dale, te sigo.

--Mañana se firmará el acuerdo para que 17 empleados de Supermercados Planeta en la ciudad dejen de depender de un monotributista y pasarán a ser empleados de comercio con recibo de sueldo. Todo esto a partir de la decisión de la Cooperativa Obrera de hacerse cargo del supermercado de calle Zelarrayán y Rodríguez y de los empleados que trabajan en la sucursal de Planeta de calle O’Higgins.

--Me imagino la cara de felicidad que tendrá Miguelito...

--Por supuesto, porque le suma afiliados al gremio en un contexto económico negativo.

--Te cambio de tema. ¿Qué semanita movida tuvimos entre el paro de los municipales y la sesión del Concejo?

--Mirá, no te voy a aburrir discutiendo quién tuvo razón, si se trató de una intervención a la obra social por parte del Ejecutivo o si Héctor hizo lo que le pidió el Tribunal de Cuentas. Lo único concreto es que terminó perjudicando al vecino común con el corte de servicios esenciales como el del cementerio.

--Coincido, llegaron demasiado lejos y eso derivó en los incidentes en el despacho del intendente.

--En este tema puedo entender el dolor de Apud al no poder enterrar a su hermano, eso lo entiendo, pero no puedo comprender cómo un grupo de personas entra por la fuerza a la oficina del intendente y protagoniza los desmanes que todos vimos sin que pase nada.

--Lo mismo sucedió en el Concejo.

--Claro y ahí, además, estuvieron los que siempre se las dan de revolucionarios cubanos y después en las urnas sacan tres votos. Probablemente haya quienes los consideren como una parte pintoresca del paisaje bahiense y no les den mayor importancia, pero no puede ser que por culpa de los mismos de siempre las instituciones deban estar cerradas o valladas.

--Bueno, pero lo cierto es que volvió a aumentar el boleto y esto posiciona a Bahía como una de las ciudades con el pasaje de ómnibus más caro del país.

--Y sí, la gran extensión de la ciudad tiene que ver en esto, pero en estos años no he visto una sola idea para hacerlo más eficiente, sin que el costo del servicio recaiga en el usuario. El oficialismo lo propone y la oposición se opone y de allí no sale la cosa.

¿Más seguridad en la Muni y el Concejo?

--Antes de que me olvide, luego de los últimos incidentes ¿Van a poner más seguridad en el Palacio Municipal y en el Concejo?

--Lo están evaluando porque si bien la idea del intendente es tener un despacho de puertas abiertas y se trató de un hecho aislado, quizás sea una opción. En cuanto al Concejo no lo creo, pero acordate que en abril del año pasado el intendente no pudo dar su discurso por los mismos violentos de siempre.

--Bueno, como diría mi abuelo: al que le gusta el durazno que se aguante la pelusa, pero donde habrá que hacer algo es en materia de accidentes de tránsito. No puede ser que dos por tres tengamos un muerto en Bahía por culpa de algún irresponsable que manejó alcoholizado.

--Se me vienen varios casos a la memoria y la realidad, querido amigo, está pidiendo a gritos acciones concretas.

Habrá que ducharse con agua mineral

--Película repetida, pero mejor pasemos a otro tema. ¿Cómo te están tratando las tarifas de los servicios públicos?

--Mal, como a todos, pero me van a tratar mucho peor...

--Ya sé, te referís a los aumentos anunciados para la luz y el gas supongo...

--No, eso ya es sabido, me refiero al gran sacudón que se viene para la tarifa de agua.

--Tenés razón, qué tenés de este tema. Por lo que sé el próximo martes se va a llevar a cabo en La Plata la audiencia pública para aumentar el servicio un 38%.

--Así es. El otro día me encontré con el exconcejal Matías Italiano, un conocedor de estos temas, quien me comentó que desde 2012 hasta la actualidad el servicio de agua corriente en la ciudad aumentó 1.300 por ciento.

--¿Es joda no?

--Para nada. En 2012 el valor del metro cúbico era de 0,60 pesos y ahora es de 8,4 pesos. Es más, si se lleva a 11,10 habrá aumentado 1.750 por ciento. ¿Qué tal?

--Tremendo, y encima por lo que pude averiguar el nuevo aumento no será destinado a las obras que Bahía necesita sino a cubrir los mayores costos de la explotación del servicio.

--Exacto, y por lo que me dijo Italiano, que el martes va a estar en la audiencia pública de La Plata reclamando varios puntos, en 2012 el valor del metro cubico pasó a costar de $ 0,60 a $ 1,69. Ese aumento fue del 180%, y generó gran controversia hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos declaro su nulidad y ordenó a la Provincia la devolución en futuras facturaciones de las sumas abonadas por los usuarios; según estimaciones que se realizaron en esa época era unos $ 1.800 millones de pesos, pero dicho fallo nunca se cumplimentó. En 2014 hubo un aumento del 46%, en 2016 un 160% y el año pasado 40%.

--Y a eso sumále la bronca generada por el sistema de determinación del mínimo.

--Claro y la eliminación de ese sistema va a ser uno de los puntos que Matías pedirá eliminar en la audiencia pública. Ahora el mínimo se determina tomando como base la valuación fiscal de la propiedad del usuario, prescribiendo mínimos muy elevados, generando facturas que no guardan relación con el servicio que se presta; asemejándose a un “impuesto al agua” más que a una tarifa por servicios públicos. Poco parece importar que el 90% de los usuarios de Bahía tenga medidor.

--Esperá, ahora que me acuerdo el año pasado tuvimos un fuerte revalúo fiscal. ¿Con qué valuación se aplicará la nueva tarifa?

--No se sabe. El año pasado se resolvió que el aumento fuera con la valuación de 2017, pero si ahora se aplica la nueva seguramente la suba será mayor.

--Bueno, habrá que ducharse con agua mineral.

Alguien hizo mal las cuentas

--Ponele, pero si querés te cambio de tema y te hablo de un posible papelón que se avecina...

--Uhh dale, me interesa.

--¿Te acordás que el año pasado el presidente Macri despidió al regasificador de Bahía poniendo punto final al despilfarro y la mentira kirchnerista?

--Sí claro, fue en un acto realizado en Cangrejales, entre Ingeniero White y Galván.

--Bueno, ¿y qué dirías si te digo que hay quienes aseguran que ese buque regresa?

--Sería un papelón mayúsculo.

--Bueno, eso es precisamente lo que quieren evitar y yo creo que no existen chances de que el regasificador regrese a Bahía, sobre todo porque en el muelle de Mega amarrará el mes que viene la barcaza destinada a licuar gas con destino a la exportación.

--¿Entonces?

--Hicieron mal las cuentas y va a faltar gas el próximo invierno.

--¿Me estás cargando?

--Para nada. Incluso el Enargas tendría listo un informe de carácter técnico en el que advierte que sumadas todas las ofertas disponibles (la producción local, la importación de Bolivia, eventuales compras a Chile para el período invernal y el barco regasificador de Escobar) podrían faltar unos 5 MMm3/d para las centrales térmicas, que deberían usar combustibles líquidos como el gasoil o fuel oil, más caros y más contaminantes.

--Decí que no está prevista una reactivación industrial para este año porque si no el panorama sería más complicado.

--Sí. Y este tema seguramente debe haber influido en la salida de Javier Iguacel de la secretaría de Energía.

--¿Por?

--Porque dicen que fue el exfuncionario quien convenció a Macri de decirle chau al regasificador y despedirlo en Bahía. Iguacel sostenía que entre los 8 MMm3/d nuevos que se agregan por Vaca Muerta y 5 MMm3/d extras que llegarán del barco regasificador amarrado en Escobar no tenía sentido mantener el buque de Bahía, que costaba unos U$S 150.000 diarios.

--Vamos a ver qué sucede, pero me dejaste helado.

--Helado vas a quedar en invierno si esto es así, por eso en Nación muchos están pensando cómo van a dibujar el tema para evitar un papelón histórico.

--Bueno, aflojemos un poco con tanta mala onda. Volemos un rato e imaginemos unas regias vacaciones, aunque nosotros, por ahora, ni pensamos en dejar este espacio dominguero.

Una nueva opción para viajar

--Mmmm... ¿qué traes bajo el poncho?

--¿Poncho? Con 30 y pico grados de temperatura no estamos para ningún poncho. ¿O me vas a decir que durante estos días no pasaste por el frente de Rodríguez 55?

--¡Ahhh! ¡Qué ploteo se mandaron! Pero ahora viene lo más importante, supongo. ¿Cuándo largan?

--Pará, pará... Primero te cuento que esto es algo muy nuevo en materia de turismo. Y llega de la mano de una empresa especializada en venta en todo tipo de viajes, desde los habituales grupales en ómnibus y avión hasta salidas de cruceros, todos formalizados desde Bahía Blanca y la región.

--Bueno, todo bien. ¿Pero con qué propuesta atraerá a los viajeros?

--Me dicen que, entre otras situaciones de interés, propondrá una financiación exclusiva mediante convenios con bancos e instituciones... Y algo muy importante: con muchas cuotitas.

--Y todo esto, por lo que veo, a la par de una de las empresas con más antigüedad y prestigio de la ciudad y el sur del país.

--Sí, sí, claro. De allí que las oficinas ya están a la vista en el propio acceso a “La Nueva.”, donde se podrán comprar todos estos servicios vacacionales.

--Toda la suerte entonces. Y ahora si me permitís me rajo para prender el fuego dominguero.

--Dale, veo que ni el calor te aplaca. Nos vemos en una semana. Saludos al Lechuga Alfaro, en una de esas este año podés levantar alguna copa.

--Me parecía raro tomar un café con vos sin ninguna alusión futbolera. Veremos hasta cuándo estás de racha. Nos vemos el próximo domingo.

--Sigo de racha porque veo que otra vez tengo que pagar yo la cuenta. Chau, nos encontramos en una semana.