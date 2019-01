Reclamo escuchado: repararán un sector de ruta provincial 76

Guillermo D. Rueda

grueda@lanueva.com

“Le comenté que se habían producido varios accidentes, algunos de ellos con lesiones graves para los automovilistas. Y que no quería seguir yéndome a dormir pensando que alguien viaje al distrito y que al final no llegue porque tuvo un incidente. Me entendió perfectamente. Y tomó decisiones”.

Las declaraciones corresponden al intendente de Tornquist, Sergio Bordoni, y la interlocutora es la gobernador de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quien el último viernes 18 visitó Sierra de la Ventana.

El tema en cuestión es el estado de los 85 kilómetros de la ruta provincial 76, en el tramo entre la ciudad cabecera serrana y el paraje San Eloy, en el partido de Coronel Suárez. Particulamente, los 38 kilómetros desde la rotonda a Sierra de la Ventana (ruta provincial 72) hasta San Eloy se encuentran en muy malas condiciones.

Sergio Bordoni, intendente de Tornquist.

“La gobernadora prometió, en ese momento, que en el tramo más deteriorado se realizará un bacheo profundo”, agregó Bordoni.

La obra, que tendrá un costo estimado de 20 millones de pesos, será licitada en las semanas venideras y, según el intendente, en poco más de 30 días podría estar instalada la empresa adjudicataria.

“Sé que la economía está mal y que no hay recursos, pero esta es una solución alternativa. Hay que tener en cuenta que, hoy, una obra de asfalto desde la rotonda de Tornquist, en Interpack, hasta el cruce con San Eloy, que son 90 kilómetros, tiene un costo de 700 millones de pesos. Obviamente, es algo que la Provincia no tiene”, explicó.

Una eventual obra de magnitud no está prevista para este año, ya que no figura en el Presupuesto bonaerense.

El tramo de 19 kilómetros a realizarse se encuentra en el distrito de Coronel Suárez. Cuanto menos, resulta una curiosidad.

“Ayer (por este jueves) estuve hablando con Esteban Perera (titular de Vialidad Provincial), quien me consultó por el bacheo que le había pedido la gobernadora. Me preguntaba qué parte era la que quería que se trabajara, ya que no es usual que un intendente solicite obras para otros distritos”, agregó Bordoni.

“Es cierto, pero es donde hay más accidentes y donde se rompen cubiertas y llantas. Son 38 kilómetros, que están detonados y casi todos de Suárez, pero eso afecta de manera directa a nuestro destino turístico”, sostuvo.

“Más allá de nuestras inquietudes, que las teníamos en carpeta, incorporamos las de vecinos e instituciones de nuestra zona y se las comentamos al ministro De la Torre”, contó el jefe comunal.

“Le comenté también que todos me 'pegan' a mí por el estado de la ruta, aunque pocos reparan en si pertenece al distrito de Suárez o de Tornquist. Y está bien, solo vienen a pasar unos días de vacaciones al distrito y pretenden llegar”, relató Bordoni.

De acuerdo con los testimonios gráficos, en la ruta provincial 76 se observan numerosos pozos en una calzada angosta, con proliferación de pastos en algunos sectores, falta de señalización horizontal y vertical y descalces en sectores de rectas e, incluso, en pronunciadas curvas.

El momento de la solicitud por obras no fue casual, sino que coincide con el intenso tráfico de automóviles por la temporada hacia los centros turísticos de la Comarca Serrana de Tornquist, o quienes desde las provincias de La Pampa, Mendoza o San Luis, se dirige hacia la Costa Atlántica.