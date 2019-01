“Me quedo con un balance positivo”, dijo Alvarez Fourcade

Por Ricardo Sbrana - rsbrana@lanueva.com

(nota publicada en la edición impresa)

Hay noticias que tal vez no sorprendan al propio protagonista, acostumbrado a un día a día entre los los mejores. Pero el rugby de nuestra ciudad no agotará la admiración ante cada paso de Santiago Alvarez Fourcade en los seleccionados nacionales.

En 2018 el jugador de CASI (Buenos Aires) llegó por primera vez a Los Pumas, convirtiéndose en el segundo rugbier bahiense en ser convocado para el principal seleccionado argentino, después de Bernardo Stortoni.

También formó parte de la preparación de Jaguares -el equipo profesional argentino de Súper Rugby-, jugó en Argentina XV y también el Mundial de Seven.

“Fue un buen año. Me quedo con un balance positivo. Con varias convocatorias, por ahí no jugando tanto, pero me tuvieron en cuenta a la hora de armar las listas. Por eso digo que es positivo", afirmó Santiago en diálogo con "La Nueva.".

"Obviamente espero mucho más para 2019 y trabajaré para seguir estando ahí”, afirmó el jugador formado en Sociedad Sportiva.

Alvarez Fourcade iniciaba ayer con Pumas '7 una nueva participación en el Circuito Mundial. Esta vez en Oceanía y con la ciudad neocelandesa de Hamilton como primera escala. Allí el equipo dirigido por Santiago Gómez Cora debutaba frente a Australia, mientras que luego enfrentaba a Fiji y en la madrugada de hoy a Gales en la fase de grupos.

Ledesma lo convocó

Para Los Pumas recibió el primer llamado en agosto del año pasado, cuando el técnico Mario Ledesma dio la lista para el partido frente a Sudáfrica por el Rugby Championship.

Si bien no quedó entre los 23, en septiembre fue citado nuevamente para la gira por Oceanía.

“Aunque no llegué a jugar, me recontra sirvió para entrenar con los mejores del país, junto a jugadores que tienen otro roce internacional. La verdad que me sirve un montón para mejorar como jugador. Es un poco lo que me dejan estas convocatorias”, afirmó el bahiense, de 25 años y 1m88.

Otro gran momento de la temporada fue el 5º puesto en el Mundial de Seven de San Francisco, en julio.

“Fueron varios los momentos que disfruté a lo largo del año. La gira con Los Pumas a Oceanía la disfrutré un montón. Encima con victoria ante Australia, fue algo muy lindo de vivir. Y con el seven jugué un Mundial en el que nos fue muy bien. Hicimos un gran torneo. Nunca lo olvidaré”, agregó.

El seven es su especialidad. Si bien sus primeros llamados a seleccionados nacionales fueron en 2012 para Pumitas, a partir de 2013 inició su carrera en Pumas '7, con el que representó al país en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Seven: poco conocido

El Circuito 2018-19 comenzó a fines de noviembre y tuvo ya dos etapas.

"Nos faltó ser más regulares. Por ahí fue un poco el que fueron las primeras etapas, con jugadores que estaban debutando y recién viendo lo que es el Circuito, que es algo muy complejo y a lo que hay que acostumbrarse. Fuimos de menor a mayor y terminamos bastante bien, encontrando nuestro juego, nuestro sistema. Pero hay que corregir para lo que viene”, afirmó, sobre lo hecho en Dubai y Ciudad del Cabo.

“La gente no conoce mucho el seven. Pero en Argentina se lo toma muy en serio. Hay una base de jugadores que viene jugando hace un montón y tiene objetivos deportivos importantes como los Juegos Olímpicos, Panamericanos de 2019... Me gusta, es un buen grupo el que tenemos. Si me toca estar ahí lo disfrutaré al mango”, agregó.

Su objetivo para este año, seguir progresando.

“Uno siempre apunta a algo más. Hay mucha cantidad y muy buenos jugadores. Chicos que jugaron un Mundial Juvenil y de ahí pasaron a jugar de una a Los Pumas. Quiere decir que los más chicos vienen cada vez más armados. Yo seguiré en donde me toque, en donde me llamen y daré lo máximo para demostrar que estoy a la altura”, concluyó.

A las 18 ante Japón

Los Pumas '7, con Santiago Alvarez Fourcade, continuarán hoy con su participación en otra etapa del Circuito Mundial de seven.

Luego de dos derrotas y un triunfo en la jornada inicial en Hamilton, el equipo argentino enfrentará hoy a Japón, desde las 18, por la Challenge Cup.

Pumas '7 venció a Gales 36-7 y cayó frente a Australia (17-12) y ante Fiji (33-24).

Ciccioli, confirmado

El próximo 2 de febrero comenzará el Americas Rugby Championship, torneo en el que participará Argentina XV.

El pilar Marco Ciccioli (CASI) fue confirmado hoy en el equipo que el técnico Ignacio Fernández Lobbe dispondrá para enfrentar a Brasil, en Neuquén.

El bahiense no había formado parte del amistoso que el equipo argentino sostuvo el miércoles pasado ante Chile por una molestia en un hombro.

Marco Ciccioli (Argentina XV).

"Prefirieron que no juegue el amistoso para no agravar la lesión", dijo Marco.

Si logra quedar entre los iniciales, el primera línea será uno de los debutantes en el torneo.

Se retiró Botelli

2018 marcó el final de la carrera de María Eugenia Botelli en el seleccionado argentino. A ese nivel, la puntaltense tuvo una vigencia de 14 temporadas.

Por el momento la única rugbier del ámbito de la Unión de Rugby del Sur convocada a una concentración nacional es Sofía Urriza (Sol de Mayo).