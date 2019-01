El intendente Héctor Gay negó la privatización de una colonia de vacaciones

A raíz de las versiones que circulan cada vez más fuerte en las redes sociales, con junta de firmas mediante, sobre el traspaso a manos privadas de la colonia municipal Agustín de Arrieta, ubicada en Sierra de la Ventana, el intendente Héctor Gay decidió desmentirlas y aclaró qué puntos sobre dicha colonia se están tratando actualmente.

Según publicaciones en Facebook, audios de Whatsapp y hasta junta de firmas a través del sitio Change.org, la Municipalidad de Bahía Blanca estaba considerando seriamente el traspaso de la tradicional colonia a manos privadas, más precisamente al Club Atlético Ventana, de Sierra de la Ventana, el que de hecho actualmente cuenta con un comodato sobre esas instalaciones.

“Por ende los pibes de escuelas y organizaciones se quedarían sin posibilidad de acceder a un espacio de turismo social”, señala la denuncia que circula en las redes sociales.

Por otra parte, docentes de educación física –entre otros-- hicieron circular por Whatsapp el día de hoy un audio en el que contaban que en la terminal de ómnibus “vieja” ya se encuentran las planillas para juntar firmas, que repartan las mismas en las escuelas en las que dictan clases, y también que “ya se está hablando con muchos concejales para que intercedan, o perdemos la colonia”.

“Ninguna intención de privatizarla”

El intendente Héctor Gay le dijo a La Nueva. que “de ninguna manera hay intención de privatizar la colonia, sí se está viendo de qué manera mejorar porque es evidente que hace muchos años no se invierte y hay algún deterioro”.

“Incluso no descartamos la propuesta de los propios empleados de la colonia, será analizada para ver de qué manera se mejoran las condiciones de seguridad”, agregó el jefe comunal bahiense.

Por último, Gay explicó que hay un pedido de ampliación del comodato por parte del Club Atlético Ventana, que fue recibido pero todavía no fue tratado. “Ese pedido está avalado por el intendente de Tornquist –Sergio Bordoni--, pero particularmente yo no tuve ninguna reunión por este tema ni con él ni con la gente del club. Quiero remarcar que no se tomó ninguna decisión, que además en todo caso tendría que pasar primero por el Concejo Deliberante”, cerró Gay.

Casi 86 años de vida

La idea de organizar contingentes de "niños débiles" –sostenía el diario décadas atrás-- que pudieran disfrutar de unos días de vacaciones en la localidad serrana fue materializada por el intendente Agustín de Arrieta, quien, en 1933, adquirió un generoso terreno con algunos galpones, para permitir que niños de escasos recursos o con problemas de salud pudiesen disfrutar el aire puro. En 1937, el jefe comunal Martín Dithurbide hizo construir un nuevo edificio, el cual se conserva hasta nuestros días.

En diciembre de 1944, 130 chicos ocupaban esas dependencias y desarrollaban un intenso programa de actividades. Después de levantarse, "bien temprano", se aseaban y realizaban algunos ejercicios físicos, antes de formar en torno del mástil y rendir homenaje a la bandera. Luego del desayuno de grandes tazones de café con leche, comenzaban los juegos de carácter recreativo e instructivo. Después del almuerzo, venía la obligada siesta y, más tarde, las excursiones y los campamentos.

Tras el refrigerio de la tarde (mate cocido o café con leche, dulce de leche o queso fresco), se reanudaban las diversiones hasta la cena. Antes de dormir, las celadores daban algunas lecciones de moral cívica, cristiana e historia. También los chicos recitaban poesías o improvisaban obras teatrales.

Dónde está ubicada