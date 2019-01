Un opositor juró como presidente de Venezuela y fue reconocido por Argentina

El opositor Juan Guaidó, líder de la Asamblea Nacional (AN-Parlamento), juró hoy como presidente encargado de Venezuela y la Argentina ya lo reconoció.

"Juro asumir formalmente las competencias de la Presidencia de Venezuela", dijo Guaidó ante la ovación de antichavistas que apoyan a la Asamblea nacional y que están en protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro.

El dirigente opositor juró con un ejemplar de la Constitución de la mano y la otra apuntando al cielo.

En consonancia con el Grupo Lima, la Argentina reconocerá a Guaidó. La decisión fue tomada por el presidente Mauricio Macri.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su parte, ya anunció el reconocimiento al opositor.

President @realDonaldTrump has officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela.