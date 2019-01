Programa cultural y culinario en la Casa Molino

Natalia Miguel

Para la presente temporada estival, el Rotary Club Pehuen Co organiza varias actividades que están destinadas a la continuidad de las obras en la Casa de la Cultura en la principal localidad balnearia de Coronel Rosales.

El emprendimiento surgió con la donación de la Casa Molino, inspirada en Don Quijote y Dulcinea, que hizo la familia Benitez.

Comprende dos terrenos: en uno está la mencionada casa y el otro tenía árboles añosos con peligro de caerse, por lo que se extrajeron y allí se están llevando a cabo los trabajos.

Ahora se pretende aprovechar la presencia de turistas para brindarles diferentes alternativas culturales y culinarias en este verano y, al mismo tiempo, intentar recaudar fondos para proseguir con la labores vinculadas a la construcción.

Por tal motivo, en el garaje de la Casa Molino se llevará a cabo una programación de encuentros durante el presente mes y también en febrero.

El ingreso, en todos los casos, será gratuito, y sólo se recibirá un aporte para el citado objetivo.

Siempre las citas serán a las 20.30, en la sede ubicada en Fitz Roy, entre 9 de Julio y Lauquen Mapu.

Por caso, el jueves venidero, la ingeniera Guadalupe Álvarez, disertará sobre "La problemática de los plásticos y microplásticos en el ambiente marino". Este es un tema de gran preocupación teniendo en cuenta que la tarea realizada por los ambientalistas en toda la costa bonaerense arroja resultados alarmantes en cuanto a la acumulación de residuos en las playas, que incluso provoca la muerte para ciertas especies que consumen los desperdicios que se generan en la orilla o bien por las embarcaciones.

El 7 de febrero será el turno de la profesora Olga Gil, quien se referirá a "El lunfardo en el tango".

El 9 de febrero, se ofrecerá un gran paella de mariscos. Las reservas se reciben en los siguientes teléfonos celulares: 0291-156431194/7, 0291-154705047 y 02932-15512103.

Para continuar con los encuentros, el 14 de febrero, el licenciado Ricardo Caputo, director del Museo Municipal de Ciencias Naturales "Carlos Darwin" brindará una charla titulada "¿Qué hicimos a Pehuen Co?".

Mientras tanto el 24 de febrero, la doctora Teresa Manera, reconocida internacionalmente por el descubrimiento del yacimiento paleontológico en la localidad turística, hablará sobre "Fui a ver las huellas y no las vi: ¿No será un cuento?".

En la Reserva se cuenta con la presencia de guardaparques y se hace especial hincapié en el cuidado y preservación de las huellas, sobre todo por el paso de vehículos por esa zona de la costa ubicada entre Pehuen Co y Monte Hermoso.

Muestras de esas pisadas, fueron tomadas por el Museo Municipal, estudiantes y especialistas en el tema, con suma prevención para luego mostrarlas como parte de la historia rica del distrito rosaleño en el edificio del museo que lleva el nombre de Carlos Darwin.