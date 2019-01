Piden investigar pagos por $ 66 millones del Estado a la remisería de Centeno

El fiscal federal Eduardo Taiano pidió investigar la razón de los pagos por 66 millones de pesos que hizo el Estado Nacional a partir de 2007 a la remisería en la que trabajaba Oscar Centeno, el hombre que escribió los cuadernos con detalles del pago de sobornos en la obra pública durante el kirchnerismo.

Se trata de un desprendimiento de la investigación que lleva adelante el juez federal Claudio Bonadio, en el que ahora se intenta determinar si existieron irregularidades en los pagos que hizo el Estado a esa empresa.

El dinero corresponde a supuestos servicios de traslado de funcionarios del Ministerio de Planificación Federal.

El exsecretario Roberto Baratta, entonces segundo de Julio De Vido, tenía como chofer a Oscar Centeno, quien a raíz de esa situación de cercanía habría podido registrar las maniobras abordadas en la causa central.

En la investigación, el fiscal Eduardo Taiano pidió varias medidas de prueba, como determinar cuánto facturaba la agencia de remises, qué autos utilizaba, en qué cuentas se depositó el dinero, además del listado de empleados que trabajaban.

Ahora, las medidas solicitadas serán analizadas por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, quien tiene a cargo la investigación sobre los pagos a Transcom Service SA, la agencia de remises ubicada en la localidad de San Fernando.

Los pagos ahora puestos bajo la lupa fueron a raíz de la declaración que hizo la exesposa de Centeno Hilda Horovitz,

"Sospeché que Centeno se quedaba con dinero porque un simple chofer no puede hacer todo lo que hizo. Pasar de remisero a todo lo que hizo, tener una agencia propia. Me decía que le tiraba migajas Roberto Baratta. Él las guardaba en la caja fuerte, pero yo nunca lo vi. Empezó como chofer y después arrancó a comprar autos, no sé cómo hizo. Después hizo que yo sea dueña de la remisería, que me fui dando cuenta más tarde. Yo no recibía plata", declaró aquella en el juzgado de Bonadio meses atrás.

Hasta el momento, esta investigación no tiene personas imputadas, pues "el devenir de la investigación permitirá identificar fehacientemente a los responsables de los hechos denunciados", según la Fiscalía. (NA)