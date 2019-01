Lautaro Bustos, otro pibe que sueña en grande

Lautaro Bustos tiene los mismos sueños que cualquier pibe de 18 años.

Por eso, en abril de 2018 llenó el bolso de ilusiones y llegó a Villa Mitre con el anhelo de seguir progresando en el fútbol.

Luego de debutar en la Primera local del tricolor, el atacante ya está realizando la pretemporada con el plantel que disputa el torneo Federal A y en unos días tendrá una prueba en Independiente de Avellaneda.

Formado en Centenario de Neuquén, donde llegó a debutar en Primera, Lauti va por más.

“Llegué a Villa Mitre por intermedio de Néstor López. Él me vio en Centenario y me acercó al club”, comentó el delantero.

Un par de meses y buenas actuaciones en cuarta división, con seis goles en seis partidos, lo catapultaron al debut en la máxima categoría de la Liga del Sur.

“Mi primer partido fue ante Pacífico de Cabildo. Jugué los últimos 20 minutos y, cuando entré, ganábamos 1-0. Era un partido trabado y otra exigencia a la que estaba acostumbrado. Me tiraron un centro, cabeceé, pegó en el travesaño y Marcelo (Erbín) la empujó para el 2-0. Fue una muy linda experiencia”, recordó.

En su primer encuentro como titular, Lautaro se dio el gusto de convertir su primer gol con la camiseta del tricolor.

“Fue contra Rosario. Fue un partido duro, trabado y tenía encima las dos torres (por Leandro García y Boris Herrera), jaja. Fue una experiencia muy buena. Me chocaron como locos. Sentí que hice un buen primer tiempo. ¿El gol? Marcio (Antón) tiró un centro, me pude sacar la marca y le metí el frentazo. Me volví loco. No sabía para dónde salir a festejar”, contó Bustos, quien jugó ocho cotejos en el ámbito doméstico, tres de ellos desde el inicio.

“La Liga del Sur tiene otro ritmo y otro roce. Se juega más al fútbol, sin menospreciar a la Liga de Neuquén. Hay mucha competencia en todos los equipos”, agregó el atacante.

Lautaro también se refirió a la posibilidad de entrenar con el plantel del Federal A.

“Es un salto muy grande. Me pongo a pensar y no cualquiera juega un Federal A o entrena. Es otra exigencia. Hay que dar el máximo y no regalar nada. Ni me quiero imaginar lo que puede ser jugar en la B Nacional o en Primera división. Es algo muy lindo y le estoy metiendo con todo para poder estar preparado”, sostuvo.

En unos días, Lauti probará suerte en Independiente de Avellaneda.

“Néstor López me consiguió la prueba. Me siento bien. Estoy contento y ansioso. Tengo que pensar en hacer una buena pretemporada. Estoy con mucha ganas y muy metido. Ojalá me salga todo bien”, amplió.

El pibe valoró el respaldo que tiene de sus afectos.

“Mi familia me apoya mucho en este sueño. Es la primera vez que estoy afuera de mi casa y me costó al principio, pero ya estoy adaptado a Bahía Blanca”, sostuvo.

“También me gustaría agradecer a la gente que estuvo alrededor mío en Villa Mitre, como a Daniel Correa, al profe Federico Marfil, a Daniel Rodríguez y los dirigentes de la pensión. Siempre me trataron como uno más”, añadió.

Y dejó un mensaje final.

“Mi máxima ilusión es ser jugador profesional y llegar lo más alto que pueda”.