¡Mirá cómo juega esa nena!

—¡Cómo juega esa nena!

—Mirá cómo juega.

Cuando Vanesa va a la cancha a ver a su hija, siempre escucha elogios para Milagros. Incluso de la hinchada rival.

Mili tiene 10 años, juega en Cecudei como More y pertenece a la categoría 2007/08, que en 2018 terminó en el tercer puesto.

Los primeros pasos en el fútbol los dio en Loma, donde atajaba. Al tiempo se dio cuenta que el arco no era lo de ella y cambió de equipo y de puesto.

—Los varones me tratan bien, mucho no me marcan porque piensan que juego mal —dice Mili.

—Y los sorprendés…

La nena asiente con la cabeza.

—A lo primero me dio miedo [que Mili jugara], después vi que no era nada de otro mundo. Siempre nos gustó el fútbol en la familia. Me gusta el compañerismo que hay, el grupo es muy familiar. No la discriminan, los amigos juegan bien con ella —destaca la mamá.

Mili, en cambio, nunca sintió miedo por jugar con mayoría de nenes, aunque “son más brutos que las nenas”, y desea que más chicas se sumen a su equipo.