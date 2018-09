Quién es Elbio, el vendedor de jugos que se hizo viral en Bahía

Elbio Gómez tiene 32 años y hace más de 24 que vive en Bahía Blanca. Hace unos días se juntó con un amigo para un nuevo emprendimiento: vender jugos. Nunca pensó que su historia se iba a volver viral.

Todo comenzó en la tarde del lunes, cuando Laura de la Fuente pasó caminando por Zelarrayán y Cuyo y, a diferencia de otros días, encontró a Elbio en su primer día de trabajo. Entonces decidió compartir su experiencia a través de Facebook.

"Él es Elbio, un joven como tantos de los que no la están pasando bien, está sin trabajo y después de pensar qué hacer para pasar esta malaria, se le ocurrió un pequeño emprendimiento: puso un puestito y te vende jugo recién exprimido del cítrico que más te guste. Arrancó hoy, me lo crucé durante mi caminata. Muy agradable en el trato y con muchos deseos de trabajar te ofrecía una degustación", compartió la mujer a través de la red social y en poco más de 20 horas sumó 2,3 mil Me gusta, 719 comentarios y más de 3 mil compartidos.

El joven tuvo un almacén entre 2011 y 2015, pero debió cerrar por cuestiones económicas y la presencia de nuevos supermercados. Desde aquel entonces nunca más tuvo un trabajo fijo. Lo contrataron por tiempo determinado y es por eso que ahora se inclinó por apostar nuevamente a una idea propia.

"Lo de ayer fue una locura. Una genia Laura y ahora la estamos esperando. Lo que me llamó realmente la atención es la repercusión en las redes sociales. Cada vez se comparte más la publicación. Mis amigos me escribían y me felicitaban. Me impresiona como uno puede hacer valer su emprendimiento usando las redes sociales como herramienta", le contó el joven a La Nueva..

El proyecto lo lleva adelante con un amigo, Cristian Debenedetto, con quien también comparte la pasión por los Beatles, a tal punto que el puesto podría llamarse "Beetlejuice", en alusión a la banda de rock y la película estadounidense.

Elbio y Cristian ofrecen ensaladas de frutas y 4 variedades de jugos: naranja, pomelo, limonada y mandarina. Todos elaborados por ellos en el momento que uno los compra.

"Hace tres semanas que veníamos hablando y una noche me decidí y mandé a hacer los carteles. Armamos un puesto con caballetes, la tabla y un buen mantel. A la gente le llamó la atención la presentación", agregó Elbio, que durante el mes de agosto estuvo en Comodoro Rivadavia buscando trabajo pero no consiguió.

El lugar y la idea

Elbio explicó que eligieron el sector de Cuyo y Zelarrayán cuando salieron a correr y se quedaron en ese espacio: "Salimos a correr por esta zona y no corrimos ni cuatro cuadras. Llegamos hasta esta esquina y nos terminamos decidiendo por este lugar", dijo.

Elbio cree también que el hecho de que se trate de un microemprendimiento "hace que a la gente le guste más y le llame mucho la atención, porque es una idea sencilla, económica y sobre todo sana".

La situación del país

El joven sostiene que la situación "no es fácil", pero admite que no hay excusas para invertir en un proyecto como el de él. Solo es cuestión de voluntad.

"No hay que dejarse contagiar por las malas vibras que hay, sobre todo en la televisión. No hay que excusarse, porque para invertir en un proyecto no se necesitan 10 o 12 lucas, se puede arrancar con menos. No hay que dejarse contagiar. Es verdad que plata no hay, pero la garra y las ganas tienen que ganar ante la mala vibra", concluyó.