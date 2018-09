“Olimpo jugó mejor que Chicago, pero no ganó y eso es lo que más me fastidia”

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

“Quedé conforme con el rendimiento del equipo, pero molesto con el resultado, porque merecimos llevarnos algo”.

Olimpo produce, pero no concreta, y eso es lo que más le preocupa al DT Darío Bonjour, quien además admitió que el conjunto aurinegro no está mejor en la tabla de posiciones porque carece de esa cuota de suerte que, según él, sí tienen los rivales a los que enfrentan.

Esto dijo el orientador tras el 0-1 frente a Nueva Chicago en la “República” de Mataderos.

“Olimpo jugó mejor que Chicago, originó más opciones de gol, pero no lo embocó, y ahí estuvo la diferencia entre un equipo y otro. El balance del partido nos favorece, porque manejamos la pelota, nos impusimos en la zona media y confundimos al rival con triangulaciones cortas y transciones rápidas. Nos faltó una sola cosa: convertir las situaciones que tuvimos, que fueron varias”.

“Apretar a Chicago en su propia cancha, jugarle de igual a igual incluso con un jugador menos, no es fácil. Y Olimpo lo hizo, porque le movió el balón y le tapó la salida limpia desde el fondo, obligándolo a lanzar pelotazos. Tácticamente fuimos superiores, hicimos un papel muy digno, pero ellos llegaron al gol con una acción donde hubo de todo: rebotes, una tapada de nuestro arquero y, creo, hasta posición adelantada del que metió el gol (Diego Martínez). No sé, la tendría que ver por TV...”

“Olimpo jugó bien, no regaló nada y merecimos quedarnos con algo. Aunque no contamos con esa dosis de fortuna que si tienen los rivales; no metemos un gol ni siquiera de rebote”.

Pelota parada, siesta fatal y gol rival

Es cierto que Olimpo está mejor con la pelota y que se va a adaptando a la categoría, pero sigue siendo ingenuo en ciertos detalles que en la B Nacional los tenés que tener agendados, estudiados y practicados.

El de Bahía perdió el partido en una pelota parada, porque durmió en el remate de Soto Maldonado que encontró a tres futbolistas de Chicago contra uno aurinegro, porque Lefiñir quedó enganchado habilitando a todo el mundo y porque nadie reaccionó, como si lo hizo Diego Martínez, en el rebote que dio Holgado tras una primer tapada.

Se equivocó en una acción con balón detenido, justamente donde la mayoría de los equipos son solventes, fuertes y seguros. Y son jugadas que, en esta divisional, ganan y pierden partidos...

“Eso es verdad, pero el fútbol no es fácil, en ningún lado. Cuando eras chico te decían: `no toques la pava que está caliente y te vas a quemar' Vos, porfiado, ibas y la tocabas. Hasta que lo entendías. Esto es igual, Olimpo está atravesando un proceso de entendimiento. Igualmente mejoramos muchísimo, en juego, en presencia, en actitud... Nos falta algo, y es esa puntada final que nos tiene mal a todos", señaló el entrenador.

. —¿Por que los jugadores de Olimpo se resbalaban tanto, porque, en el etretiempo, no cambiaron a los botines con tapones altos?

—Chicago regó la cancha del lado nuestro tanto en el primer tiempo como en el segundo. Son situaciones que suceden en esta categoría a las que te tenés que adaptar.

—Bien, Olimpo lo tendrá que empezar a hacer cuando es local...

—Olimpo es un club con buena gente, y la cancha, cuando se riega, se hace en forma completa y pareja. No se piensa en perjudicar a nadie.

—¿Chicago es candidato a pelear el ascenso?

—Es un equipo que no me sorprendió en nada. Hasta ahora jugamos cuatro partidos, y ningún rival nos pasó por arriba o nos superó ampliamente. Eso quiere decir que Olimpo está yendo por buen camino.