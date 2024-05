Video: le robaron al "motocam" de un noticiero a punto de salir al aire

El "motocam" del canal de televisión TN sufrió un robo en la mañana de este viernes cuando estaba a punto de salir al aire. José Luis Mozzón se encontraba trabajando en la zona de la autopista Ricchieri y avenida General Paz cuando fue atacado por dos delincuentes armados con cuchillo.

Los motochorros lo amenazaron con armas blancas y lo golpearon para tirarlo de su moto y llevarse sus pertenencias: el vehículo, su teléfono y algunos documentos. "¡Pasa la plata! ¡Pasa la plata!", se escucha que gritan en la grabación, con la cámara apuntando hacia el suelo.

Según informó el canal, "El Pollo" se encuentra fuera de peligro y los oficiales de la Policía lograron devolverle el vehículo con el que trabajaba, ya que los delincuentes tuvieron que abandonar la moto en el barrio para evitar un control y darse a la fuga a pie. Sin embargo, los motochorros no han sido capturados aún.

"Estoy bien, es el susto, el feo momento que uno pasa. Estaba parado sobre Ricchieri esperando la salida, cuando de repente siento que alguien me saca la aplicación del casco y en el momento que me voy a correr, alguien me golpea y me tira de la moto. Con un cuchillo, amenazándome, '¿arranca la moto?'. Después de ahí dieron la vuelta y se fugaron por la entrada, de contramano, para el lado del barrio de Madero", relató Mozzón, desde la Comisaria Sexta de Villa Madero, Partido de La Matanza.

Además, el "motocam" relató que el golpe que recibió por parte de los delincuentes, antes de ser arrojado al suelo, fue en los riñones. Luego del asalto, Mozzón pidió ayuda a otro motociclista que pasaba por la zona para llegar a una estación de servicio.

Tras la denuncia realizada por el empleado, se desplegó un operativo policial para dar con los sospechosos que se dieron a la fuga.

Más incidentes por la mañana

Este viernes en la zona de Constitución, un hombre le robó el celular a una joven de 17 años que esperaba en la parada del colectivo 143 y salió corriendo hacia la autopista de la avenida 9 de julio Sur. En su huida a pie fue impactado por un vehículo que se dirigía hacia el Puente Pueyrredón, provincia de Buenos Aires, y murió.

Luego de un llamado al 00, miembros de la División Orden Urbano de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires arribaron a la zona en donde se encontraba el cuerpo del hombre, de aproximadamente 20 años. Con una lesión en su cabeza, su muerte fue constatada por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

La víctima del robo, una mujer de nacionalidad paraguaya, declaró que dos hombres que se encontraban en la misma parada que ella al momento del hurto persiguieron al delincuente para ayudarla a recuperar el teléfono. Sin embargo, al llegar a la autopista escucharon un golpe y vieron al joven caído sobre la traza.

El conductor que impactó al ladrón se encontraba a bordo de un Volkswagen Sharan y estaba llevando a sus hijos al colegio, ubicado en zona oeste. De acuerdo con información del canal C5N, el hombre es oriundo de Quilmes y hacía poco tiempo se había mudado a Ciudad de Buenos Aires.

El Juzgado en lo Criminal y Correccional 52, a cargo del Dr. Gabriel Omar Ghirlanda, Secretaría 60 de la Dra. Claudia Sabrina Anselmo, indicó la detención del dueño del Volkwsagen Sharan, así como la declaración de su acompañante, de la menor y los testigos. Además, dispuso el secuestro del auto y el celular robado, encontrado junto al cuerpo del delincuente. (Infobae)