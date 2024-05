Por qué se bajó Horacio Zeballos del Madrid Open

Horacio Zeballos (que se metió en la historia grande del tenis al convertirse en el número uno del mundo en dobles, junto al español Marcel Granollers) se bajó del Madrid Open.

El marplatense tiene una distensión grande en el isquiotibial de la pierna izquierda (se estiró por demás durante el match tiebreak del partido de cuartos de final) pero le apunta con todo a Roland Garros, próximo Grand Slam, a fines de mayo.

Al margen de esto, el próximo lunes se convertirá en el número 1 del mundo en dobles.

“Uno sabe que en el tenis se mira principalmente el singles. Yo sabía que en dobles podía hacerlo bien pero fue una decisión difícil hacer ese cambio. A medida que empezamos, traté de buscar a un compañero más fijo y ahí apareció Marcel. Dije a este hay que tenerlo de amigo. Tenemos muy buena relación y es una gran persona”, contó Horacio sobre su actual compañero.

Consultado por su historia con Guillermo Vilas, dijo: “Tengo una relación muy linda con Guillermo. De chiquito jugué varias veces con él, me entrenaba y me apoyaba siempre. Las primeras raquetas me las trajo él, fue como ir a Disney para cualquier chico. Siempre trató de darme consejos”.