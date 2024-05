Fuerte cruce entre Alejandro Fabbri y Cabito Alcántara por precios del restaurante

Un fortísimo cruce se produjo entre el periodista deportivo Alejandro Fabbri y el comediante, productor y publicista Cabito Alcántara. Todo comenzó cuando Fabbri lanzó un filoso tweet contra el restaurante de Cabito , llamado "Mondongo y Coliflor", ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.

"Todos los precios de los restaurantes se fueron al carajo, pero 'Mondongo y Coliflor', cercano al Parque Chacabuco rompió las marcas: pastas con salsa de 11 mil pesos, gaseosa chica de 2800 y 1800 una empanada de carne...", posteó el periodista.

Ante el escrache, Cabito no se quedó atrás y le respondió en una entrevista en Radio Mitre Live, donde declaró:

“Lo que hizo Fabbri no estuvo bueno porque vino a mi restaurant y básicamente se quejó de los precios de la comida cuando tenemos menú que salen 7.200 pesos al mediodía y a él le pareció carísimo. Primero quiero decirle a Fabbi que si te parece caro te levantás y te vas. Él llegó y empezó a quejarse 'mirá estos precios, no puede ser'".

El panelista de distintos programas de radio y TV agregó: “Él sabe que es mi restaurant y podría haberme llamado en privado, no exponerlo. Pero bueno, Alejandro Fabbri sos un mala leche y mentiroso”, disparó.

“Nosotros le damos de comer al final del día a algunas personas que están en situación de calle, me da bronca la mala leche absoluta y eso no me banco. Se cagó en el trabajo de un montón de gente, 30 familias están detrás de mi restaurant y manejo a 80 personas aproximadamente", agregó.

Y se justificó: "Si pagaba 70 mil pesos de luz en el negocio, ahora estoy pagando 500 mil, pero no podés llevar todo el gasto a la carta de precios ”.

Por último, arremetió: "Que me diga que no puede pagar y lo invito, quizás está acostumbrado a comer de canje, lo desconozco”. (Con información de Urgente 24)