​​​​​Estafas con terrenos: "Podría haber más damnificados", dijo el juez

El juez de Garantías Nº 2, Guillermo Mércuri, quien autorizó los allanamientos y las detenciones de ayer en la megacausa por estafas con terrenos en perjuicio de 152 vecinos, reconoció que "podría haber más damnificados".

"No sé si el número de 152 es definitivo. El fiscal hizo una imputación por 152 hechos, pero podría haber más. Cuando se pidieron los allanamientos del año pasado (por la misma causa), luego se incoporaron más de 120 casos", explicó.

Los operativos de ayer, a cargo de la DDI en el marco de la IPP Nº 19.470/22, permitieron el arresto de Antonio Agustín Cardinalli (47), Daiana Paola Bustos (36), Enrique Cardinalli (34), Nerea Valentina La Cruz (24) y Luis Maximiliano Lepes (43).

También derivaron en el secuestro de casi 2 millones de pesos y 5.300 dólares, documentación y celulares, entre otros elementos.

Todos están acusados de formar parte de una asociación ilícita (sin un rol diferenciado, por el momento) en concurso real con estafas reiteradas y concurso ideal con uso de documento público falso y documento privado falso (en estos delitos hay diferenciación por cada hecho).

"Engañaban a la gente haciéndole creer que podían tener esa cesión de derechos y acciones posesorias, con una serie de boletos de titulares registrales e incluso de ellos (los acusados) figuraban como cedentes. Parecía que la operación era legítima. De hecho iban a las escribanías a certificar firmas", sostuvo el juez.

De esa manera vendieron de manera falsa tierras del Estado y de privados, algunos macizos que no se pueden subdividir (mostraban planos falsos de la división porque no se encontraba aprobada) y hasta tierras que pasaban por encima de un oleducto, en las cuales no se podía construir.

"Cada cesión se adaptaba a los alcances del cliente. Daban formas accesibles para acceder al terreno, con precios más bajos que en el mercado, con facilidades, cuotas sin interés y hasta tomaban autos. Publicitaban por las redes, presentaban documentación, llevaban a los interesados a los terrenos y mostraban cierta solvencia a partir de los vehículos en que se movilizaban", sostuvo el titular del Juzgado de Garantías Nº 2.

Las estafas se cometieron, en mayor medida, en la calle Cambaceres y en cercanías del barrio Viajantes del Sur.

"Algunos llegaron a construir. El año pasado hubo acciones del municipio (de derrumbe) que, en definitiva, fueron las que revelaron el alcance masivo de la maniobra", agregó Mércuri.

"La gente afectada, que es mucha, hizo un esfuerzo para entregar los ahorros de sus vidas o un auto, el único bien que tenían", afirmó.