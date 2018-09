Amazon, cada vez más cerca de desembarcar en nuestra ciudad

--Buen día Juan María. Me imagino que con todas las bajas que tenemos hoy llegarán muy tranquilos a la Bombonera...

--Ah buenooo, que manera de abrir el paraguas. ¿O es alguna de tus cábalas? No te olvides que tendrán el aliento de la Doce y eso en los últimos partidos importantes fue decisivo je, je.

--Bueno, aunque hayamos perdido a un pilar como Andrada en un rato es la hora de la verdad, pero mejor vayamos a lo nuestro. Esperemos que me sorprendas con algo.

--Tus deseos son órdenes, así que te traje una bomba.

--Epaaa ¿Será para tanto?

--Totalmente.

--Bueno, te sigo con atención entonces.

--Ponele más de una ficha a la llegada de Amazon a Bahía. Mejor dicho, ponele muchas.

--Uhhh. ¿Pero no se radicaba en Chile?

--Se ve que no me prestás atención cuando te hablo. El domingo pasado te dije que, mientras varios medios nacionales aseguraban que la inversión en Argentina se había caído, los chilenos tenían una visión diferente y que no había que dar por caído el proyecto en Bahía. ¿Te acordás?

--Tenés razón. ¿Y ahora qué paso?

--Que esos mismos medios dieron una vuelta de 180 grados y volvieron a hablar de Bahía como el lugar elegido para la inversión de 1.000 palitos verdes.

--¿Acá las autoridades dijeron algo?

--Silencio de radio total, tanto a nivel nacional y provincial como municipal. De todas maneras pude saber que el intendente está peleando muy fuerte por este tema, porque sería muy importante para Bahía. Igual el sol no puede taparse con las manos. Siempre algún dato se filtra porque se trata de una inversión muy grande que requiere de terrenos, de cuestiones de infraestructura, etc, etc. Entonces, pese al silencio oficial, siempre por algún lado salta la liebre.

--¿Y qué pudiste averiguar?

--Que todo está muy bien encaminado y que Bahía es el sitio elegido. Es más, te diría que esperes un mes y medio más para tener novedades muy concretas...

--Ojo que no hay que contar los pollos antes de que nazcan...

--Por supuesto, yo solo te digo que no dejes de ponerle muuuchas fichas a la llegada de Amazon a Bahía. Es más, hasta te digo que ya tienen elegidos los terrenos. Y eso lo sé por comentarios de gente de Buenos Aires.

--¿Y por qué vendrá a Bahía?

--Se habla del marco regulatorio sobre privacidad de datos y la claridad en los beneficios fiscales nacionales y provinciales ofrecidos en nuestro país y, como te dije hace una semana, Chile tiene un punto que desmotiva a la empresa: una reforma impositiva que impactaría en la economía de Amazon Web Services (AWS), la división de negocios en la nube informática de la compañía estadounidense. Según se dice, los nuevos impuestos incluirán tanto a plataformas de comercio electrónico como de servicios, centrales para la compañía.

--Pero no me respondiste. ¿Por qué llegará a Bahía?

--Las razones son principalmente dos: la disponibilidad de energía y la presencia de la zona franca. No te olvides que las instalaciones como las que quiere levantar Amazon requieren mucha energía. Se había hablado de Rosario porque posee un grupo de pequeñas empresas tecnológicas en crecimiento, pero esa alternativa fue descartada por los conflictos políticos que allí existen. A favor de Bahía también influyó su conectividad, ubicación estratégica, zona con muy escasos riesgos naturales y logística en general.

--¿Habrá habido algún guiño de Trump a favor de Argentina?

--No lo sé, pero sí es seguro que Macri debe haber hecho algún pedido en tal sentido, sobre todo porque su gran apuesta, la multimillonaria inversión de Dow en Bahía todavía está en veremos y necesita algún proyecto para mostrar que las tan demoradas inversiones extranjeras aparecen.

--Básicamente, ¿qué quiere hacer Amazon en Bahía?

--El gigante yanqui quiere construir un centro de datos para su Amazon Web Service (AWS), pero que no sólo esté destinado a almacenar y procesar información de Argentina y Sudamérica, sino que sea el puntapié inicial para el eCommerce, es decir, el comercio por Internet. El complejo estará compuesto por gigantescas estructuras, enormes galpones casi herméticos y con extremas medidas de seguridad por el valor de los datos que almacenan. Dentro de ellos hay muchas salas con racks y servidores, todo esto con una enorme red de fibra óptica que los conecta con el mundo.

--¿Y por qué demandan tanta energía?

--Por la necesidad de lograr un funcionamiento constante del sistema, sin la más mínima interrupción, los 365 días del año, por eso siempre hay enormes generadores y baterías disponibles por si la red se apaga. Por lo menos en su construcción trabajarán unas 700 personas.

María Eugenia no aumenta el boleto

--Bueno, completísimo, pero ya que estamos debo reconocer que hace una semana planteaste muy bien un tema que hizo y seguirá haciendo ruido, el del durísimo impacto que implicaría para el servicio de ómnibus local la quita de subsidios dispuesta por Nación, poniéndolo al borde del colapso.

--Gracias. El mismo intendente Gay salió a decir que la Muni no podría hacer frente a ese tipo de erogaciones, algo por demás lógico, pero con la visita de la gobernadora por suerte este tema quedó aclarado.

--¿Qué dijo Vidal?

--Le ratificó al intendente que el subsidio al transporte se va a arreglar de otro modo, que no va a recaer sobre el municipio y menos sobre los usuarios. Más allá del aumento que tendrá que haber a fin de año como está pautado, no se llegará a un boleto a 30 mangos como iba a suceder sin subsidios. La provincia va a aportar unos 28 mil millones de pesos si se aprueba este presupuesto como le piden otros gobernadores para hacerse cargo de los subsidios, del tema Aysa y de alguna otra cuestión, pero no va a recaer eso sobre los municipios porque realmente es un temazo imposible de sostener.

--Qué lectura hicieron en la Muni de la visita de la gobernadora con todo su gabinete? Me imagino que Héctor estará contento...

--Y si..., toman la decisión de hacer la reunión de gabinete en Bahía como un fuerte espaldarazo, incluso allí se elogió la administración del municipio, sobre todo porque expusieron los números y se advierte que hay una comuna ordenada, que está en condiciones de afrontar la crisis económica del país sin mayores dificultades, incluso aplicando recursos propios a obras como las más de 50 cuadras de repavimentación iniciadas y que abarcan a Villa Mitre, Tiro Federal y Universitario.

--Permitime una pequeña perlita de la visita del miércoles.

--Diga.

--La gobernadora no habló con los medios, pero sí saludó brevemente a dos señoras. Una de ellas, una jubilada que la recibió con una pancarta en Sócrates y Huaura. La mujer bancó a Mariu, pero le pidió que revise las tarifas, sobre todo de gas, que están viniendo terribles.

--Tema sensible. No tenemos ninguna consideración pese a ser zona muy fría. Pero dejame que te complete lo anterior. Antes de subir a la camioneta tras la reunión ministerial, y mientras esquivaba a la prensa, Vidal no pudo eludir a otra vecina, que estaba con sus dos hijos pequeños.

--¿Qué le dijo?

--En el mismo tono que la otra señora, le manifestó respaldo. Sin embargo, le pidió por favor que revean el tema tarifas. “Me vinieron 6.800 pesos de gas, no sé cómo voy a hacer para pagarlos”. Un amigo que estaba ahí la escuchó textual.

--No es para menos. Y esta semana vuelve a subir la luz, ahora un 24%, en la previa del verano.

--Demoledor para cualquier bolsillo, pero te cierro con una perlita: ¿Cuándo te enteraste vos que la gobernadora no iba al palacio municipal, sino a la sociedad de fomento de Sócrates y Huaura?

--El mismo miércoles, a eso de las 11.15, cuando algunos periodistas lo empezaron a transmitir por redes sociales y páginas web. Ellos, tengo entendido, se enteraron minutos antes, como todo el mundo.

--Como todo el mundo no...

--¿Por qué lo decís?

--Porque algunos intendentes de la zona sabían desde la noche del martes, a través de mensajes y mails que recibieron, que si venían a Bahía no tenían que ir al municipio, sino a “Sócrates 2793” a las “11.30”.

--Mirá vos... En fin, sigamos. Ya que estamos en temas políticos, por el lado de los radicales. La semana que viene es el cierre de listas para la presidencia del comité. ¿Sabés algo?

--Que surgió como candidato a presidir el comité local el ingeniero Carlos Trejo, apoyado por el espacio possista liderado por Fernando Roig, la OTR, un grupo importante de exconcejales, entre ellos Daniel Muñoz, Tucho Ursino, Aníbal Roig, Piersigilli, etc., y bastante militancia partidaria.

--¿Qué proponen?

--Evitar las internas y seguir trabajando fuertemente en el Frente Cambiemos, compuesto por la UCR, la Coalición Cívica y el PRO.

Juicio político a un juez

--Bien, cambiando de tema, ¿algo de la cuestión policial?

--Ya que estuvimos todos a la expectativa de lo que sucedía con Milagros, te cuento que hay alguna novedad relacionada con la causa de Micaela Ortega, hecho que lamentablemente tuvo otro final, pero movilizó a todos los bahienses.

--Cómo no recordarlo, terrible. ¿Qué hay de nuevo?

--Que en pocos días más se inicia el jury al juez de Ejecución de General Roca, Juan Pablo Chirinos, quien otorgara el beneficio de salidas transitorias a Jonathan Luna, condenado por el femicidio de la menor bahiense.

--¡Claro! Mónica Cid, la mamá de Mica, fue una de las principales propulsoras del juicio político.

--Tal cual. De hecho, Mónica pone a Chirinos casi en una línea de paridad con Luna como autor de la muerte de su hija.

--¿Y cuándo empieza?

--Mirá, me comentó un boga amigo que vive en la zona del Valle que el jury va a empezar el martes 2 de octubre, a las 8.30, y continuará el miércoles 3, en General Roca -jurisdicción de Chirinos-, pese a que el Consejo de la Magistratura tiene asiento en Viedma.

--¿Y en qué situación está el juez?

--Desde mayo, suspendido. El juicio es en el marco del proceso disciplinario que se le inició por otorgar salidas transitorias polémicas a presos que luego cometieron delitos graves, como Luna. Lo denunciaron, en junio de 2016, pocos días después de descubrirse el femicidio de la pequeña de 12 años, las legisladoras Marta Bizzotto y Marta Milesi.

--¿Y Mónica Cid va a declarar?

--Sí. Va a declarar como testigo ella y también la exconcejal Miriam Iantosca, quien la acompañó en oportunidad de que se entrevistara con Chirinos, y Rosa Castro, de la ONG Mamá en Línea.

--¿Y cuáles son las alternativas?

--Chirinos puede ser destituido, sancionado con una suspensión, o absuelto.

--Ok. Seguiremos atentos. ¿De la región tenés algo? ¿Cómo impactó la visita de los ministros y el vicegobernador a los municipios?

--La idea de la gobernadora de enviar a sus ministros y al propio Salvador a los distintos distritos de la zona está más que claro que cayó muy bien. Más allá de que la gran mayoría de ellos realizó visitas meramente protocolares, tanto intendentes como funcionarios pudieron recopilar info valiosa para lo que viene en los próximos meses. Y, en el caso de los jefes comunales, transmitir algún pedido puntual.

--¿Algo para destacar?

--El ministro de Economía, Hernán Lacunza, confirmó en Tres Arroyos que en 2019 continuarán reduciendo la presión impositiva: a la baja en Ingresos Brutos se sumará una merma en el impuesto a los Sellos. No lanzó porcentajes, así que veremos en qué queda. Otro dato interesante es que ratificó que la Nación lanzará un fondo compensador que reemplazará en lo que resta del año -obviamente, en forma parcial- al Fondo Sojero.

--¿Cumplirán entonces con los desembolsos prometidos?

--Se verá en la práctica. Según Lacunza, los municipios recibirán un monto casi equivalente al que esperaban percibir antes de la desaparición del Fondo Sojero; según varios intendentes, no recibirán más que el 30%. Termino con Lacunza: antes de dejar Tres Arroyos, aseguró que la Provincia no sufrirá graves ajustes en 2019 por la transferencia, por parte de la Nación, de los costos de subsidiar tarifas y transportes.

--Te cambio de tema: energías renovables. Mañana se vence el plazo que la secretaría de Energía de la Nación le concedió a la empresa Sinohydro para presentar los avales que la habiliten a desarrollar el Parque Eólico Vientos de Reta, de 100Mw, que se pretende construir en esa localidad costera de Tres Arroyos. La compañía alegó que está trabajando para llegar a un acuerdo con dos firmas chinas y no se descarta que pueda solicitar una extensión del plazo si logra demostrar avances significativos.

--¿Y si no?

--Se podría caer la licitación.

--Uff... ¿te parece que se animarán a rescindirle semejante contrato?

--De hecho, esta semana lo hicieron con la firma EnerlimpSA, de SOenergy International, por el incumplimiento del contrato para construir una central fotovoltaica de 35Mw en San Juan. Fue el primero que se cayó del programa RenovAr.

--¿Algo más antes de irnos a almorzar?

--No sé si te gusta la equitación, pero el domingo 7 de octubre mis amigos del haras La Esmeralda, ubicado en el kilómetro 7 del Camino La Carrindanga organizan un concurso hípico de salto. Las inscripciones se reciben hasta el martes 2, por e-mail, a robonacorsi@haraslaesmeralda.com con copia a lugregorietti@outlook.com

--Bueno, me alegra que te dediques a esos temas porque si hoy pierden en La Bombonera va a ser mejor que agarres un caballo y rajes muy lejos...

--Lo mismo corre para vos. Nos vemos en una semana.