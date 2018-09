Estreptococo: "En Bahía no hemos tenido casos", dicen desde el Hospital Municipal

El infectólogo Diego Maurizi afirmó hoy que en el Hospital Municipal de Bahía Blanca no se registraron casos por la bacteria estreptococo, que generó 5 muertes en el país en los últimos días.

"En Bahía Blanca, en el Hospital Municipal, no hemos tenido casos de infección invasiva por el estreptococo", dijo en conferencia de prensa.

El especialista recomendó que "no vengan todos a la guardia" ya que "por ahí tienen que esperar mucho tiempo para la atención" y solicitó que se comuniquen con sus médicos de cabecera.

En ese contexto, Maurizi mencionó que en las últimas semanas hubo un brote importante de casos de gripe y remarcó la importancia de que los que forman parte de los grupos de riesgo se vacunen.

Las muertes

El infectólogo explicó que "muchas veces le damos el tratamiento adecuado y el paciente igual tiene una mala evolución porque depende de cómo responde esa persona a la bacteria".

"Yo puedo matar a la bacteria pero se desencadena una respuesta inmunológica y a veces eso requiere cuidados intensivos", explicó.

Esta mañana un hombre de 40 años murió a causa del estreptococo en Pergamino y ya son 5 las víctimas fatales.

Síntomas

"Son cuadros en los que la temperatura no baja. Se tiene mucha fatiga, tos y falta el aire", explicó Maurizi.

Cómo prevenirlo

Ayer La Nueva. habló con la infectóloga Laura Spadar, quien aseguró que cuando un nene tiene fiebre no debe ir al jardín y debe ser observado por un profesional. Lo importante es aislar al chico, que no esté en contacto con otros nenes, y mejorar el lavado de manos para evitar la trasmisión.

"La gripe es muy contagiosa, si uno tiene gripe se la agarran todos. El estreptococo, en cambio, necesita un contacto más cercano para que haya un contagio, entonces es importante el lavado de manos para evitarlo", dijo.

"Lo que suele pasar es que los papás, como el nene tiene fiebre, asumen que es una gripe o un cuadro viral y no lo llevan al médico. Es importante que los padres, si los chicos tienen fiebre y nada más, le presten atención y no lo dejen pasar. No está mal medicar al chico porque tiene fiebre, pero hay que hacerlo ver por un profesional y no llevarlo al jardín", consideró.

El Penna

El jefe de Pediatría del Hospital Penna, Gabriel Peluffo, le confirmó a La Nueva. que en los últimos dos años no registraron casos por la bacteria estreptococo en el centro médico provincial.