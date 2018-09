De qué se trata el estreptococo, la bacteria en la garganta que mató a cuatro chicos

La infectóloga bahiense Laura Spadaro habló con La Nueva. sobre el origen de la bacteria estreptococo que ya causó la muerte de 4 nenes en el país y afirmó que "es una infección común" pero puede derivar en "casos graves".

"Tanto el estreptococo en la garganta como el estafilococo en la piel son bacterias que potencialmente pueden dar casos graves y muertes. Son las famosas anginas bacterianas que generalmente empiezan con síntomas de una angina o con una fiebre sin foco", contó la profesional.

Según Spadaro, por lo general afecta a niños y adolescentes, y si bien puede haber algún caso aislado en adultos, la prevalencia es en menores de 18 años.

Dos nenas murieron en las últimas horas por la bacteria (en Posadas y Rosario) y ya son 4 las muertes en el país por esta causa, teniendo en cuenta los otros dos casos en Capital y Avellaneda.

La infectóloga explicó que en invierno son comunes los cuadros virales y los brotes de gripe y es el cambio de estación, más precisamente la primavera, donde surgen casos de estreptococo y se superpone un cuadro con el otro.

"Estamos en una época del año donde es común que empiece a aparecer la bacteria. La primavera es el momento en el que surgen más casos", dijo.

Cómo prevenirlo

La profesional aseguró que cuando un nene tiene fiebre no debe ir al jardín y debe ser observado por un profesional. Lo importante es aislar al chico, que no esté en contacto con otros nenes, y mejorar el lavado de manos para evitar la trasmisión.

"La gripe es muy contagiosa, si uno tiene gripe se la agarran todos. El estreptococo, en cambio, necesita un contacto más cercano para que haya un contagio, entonces es importante el lavado de manos para evitarlo", dijo.

"Lo que suele pasar es que los papás, como el nene tiene fiebre, asumen que es una gripe o un cuadro viral y no lo llevan al médico. Es importante que los padres, si los chicos tienen fiebre y nada más, le presten atención y no lo dejen pasar. No está mal medicar al chico porque tiene fiebre, pero hay que hacerlo ver por un profesional y no llevarlo al jardín", consideró.

¿Se trata de una epidemia?

La Secretaría de Salud de la Ciudad de Buenos Aires emitió hoy una alerta epidemiológica como consecuencia de la aparición de la bacteria, pero Spadaro explicó que no se trata de una epidemia porque los casos "no tienen un nexo el uno con el otro".

"Vos hablás de epidemia cuando se trata de casos excesivos de una enfermedad y hay un nexo epidemiológico, donde uno tiene contacto con el otro. En esta oportunidad se los llama casos esporádicos, porque no hay un nexo", concluyó.

Síntomas

- Fiebre sin foco

- Dolor de garganta

- En algunos casos infecciones en la piel.