"Si hay un incendio en el Penna no tenés por dónde sacar a los pacientes"

La secretaria general en Bahía de la Asociación de Trabajadores del Estado, Viviana Marfil, habló esta mañana tras la tragedia en una escuela de Moreno y denunció que a nivel local hay "una falta de control por parte del Estado".

"El Hospital Penna no tiene salida de emergencia, estamos haciendo una obra pero si hay un incendio en el primer piso no tenes por donde sacar a los pacientes. Los ascensores se traban y las escaleras son tan finas que no pasa ni una camilla ni una silla de ruedas", le contó Marfil a La Nueva..

A su vez agregó que el Registro Civil tampoco cuenta con salida de emergencia y afirmó que la Municipalidad no cuenta con un plan de evacuación: "Me enteré porque nosotros damos un curso de seguridad laboral, y una vez [los chicos] salieron a hacer controles en diferentes lugares para analizar la seguridad [en los establecimientos] y corroboraron que no hay plan de evacuación en la Municipalidad".

El Frente de Unidad Docente (FUD) y ATE realizan hoy un paro general provincial por la explosión de una estufa en una escuela de la localidad bonaerense de Moreno.

"Nuestro reclamo es en repudio por la muerte de dos personas y la responsabilidad de la Provincia por incumplir la legislación", cerró Marfil.

Un caso similar en Bahía

La titular de ATE en Bahía recordó un caso similar que sucedió en la ciudad a mediados del año pasado cuando una portera intentó prender una hornalla en la escuela especial 508 de Palihue y explotó el horno.

"Una compañera se vio afectada en la vista y todavía tiene problemas. Fue a la primera hora de la mañana y por suerte no había chicos", recordó Marfil.

En aquel entonces la institución se quedó sin gas porque Camuzzi cortó el servicio y se llevó el medidor.