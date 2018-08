"Crisol había pensado en un secundario  para los trabajadores mercantiles"

El Centro Educativo de Nivel Secundario de Jóvenes y Adultos N° 453 "Ezequiel Crisol", ubicado en las instalaciones de la entidad gremial Asociación Empleados de Comercio --Rodríguez 60-- fue creado en 1991 para brindar la posibilidad de completar los estudios secundarios de los empleados mercantiles.

Su directora es Sandra Salzotti, quien comenzó a trabajar en la institución en el mismo momento que se puso en funcionamiento, hace 27 años, como profesora de inglés.

"Ya van tres años que estoy en el cargo de directora, tras jubilarse la anterior titular de la entidad. Cuando me inicié en el 2015 tuvimos el festejo del 25° aniversario y después, al siguiente año, se dio la posibilidad de imponerle el nombre Ezequiel Crisol al CENS", recordó.

"Ezequiel (Crisol) fue el creador de esto y él había pensado en su momento en un secundario para todos aquellos trabajadores mercantiles que no habían terminado sus estudios. Obviamente que también la institución se encuentra abierto a la comunidad en general", expresó Salzotti.



La escuela cuenta con dos turnos: tarde y noche.

"Esto le da la posibilidad a todas aquellas personas que trabajan. El turno de la tarde va desde las 15 a 19.15 y el noche comienza a las 20 y termina a las 00. De esta manera el empleado de comercio puede salir de su trabajo e ingresar en la escuela", explicó la directora del establecimiento.

Y añadió: "También existe la modalidad a distancia, que antes se llamaba semipresencial. El alumno en vez de ir a clases presenciales se lleva a su casa el material para estudiar, prepara las materias y va al CENS dos veces por semana a clases tutoras de apoyo como para evacuar dudas y poder rendir exámenes y de esta manera ir aprobando las materias".

El CENS cuenta con alrededor de 220 alumnos.

"Este año se implementó una modalidad distinta de cursada, debido a que el alumno adulto le cuesta muchísimo sostener en el tiempo ir todos los días a la escuela. Por este tema es que fui el año pasado a reuniones en del Plata y La Plata y se barajaba la posibilidad de cambiar el sistema de forma gradual. , los alumnos que ingresan a primer año, en vez de cursar cinco días a la semana, están cursando tres días en forma obligatoria y tienen dos días de clases tutoras o de apoyo a las materias que tienen en esos tres días presenciales. Esto le facilita las cosas mucho más a la gente que trabaja o que tiene familia u otras obligaciones. Recién esto se completará en el 2020", comentó la directiva.

Al respecto, detalló que la institución "tiene muchísimos afiliados de empleados de comercio y a su vez ellos mandan a hijos o familiares. Se sienten muy cómodos porque esta posibilidad es importantísima y más con la modalidad nueva. El afiliado, por supuesto, tiene prioridad a partir de la apertura de la inscripción que se hace después del y durante todo febrero y marzo. La escuela está conveniada con el gremio".

También apuntó sobre la fuente laboral que genera la institución.

" trabajan unas 50 personas, contando a las docentes, auxiliares y la parte directiva que está a cargo. Hay una amplia posibilidad laboral para los profesores, el personal administrativo y también de limpieza", mencionó.



Respuesta inmediata

Por otra parte, Salzotti contó que "bajo un convenio entre la Asociación Empleados de Comercio y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), surgió la idea para que las personas pudieran terminar el secundario y a la vez sumar un oficio a su currículum".

El secundario Anexo se cursa en la UOM, de a , en el horario de 18 a 22.40.

"Los alumnos cursan por cuatrimestre, por lo que son 6 cuatrimestre para terminar los 3 años de la secundaria con oficio.

En este primer cuatrimestre se están dictando cinco materias pedagógicas que son Biología, Informática, Inglés, Historia y Geografía y Lengua y Literatura. A su vez están haciendo, en la parte de oficio, el curso de seguridad e higiene. En los posteriores cuatrimestres van hacer soldadura de matriz y carpintería metalúrgica. En la parte de oficio, los alumnos salen con el certificado de cada curso, que se los denominan de la Familia de Metal Mecánica", detalló.

Las clases comenzaron el y cuenta con una matrícula de 298 alumnos.

"El curso no es numeroso debido a que tiene que ir al taller y allí no se permite tener tantas personas por una cuestión de seguridad", explicó.

A su vez, Salzotti sostuvo que "este proyecto permite terminar el secundario y tener una salida laboral inmediata, ya que nos estaríamos ocupando de que si hay alguna empresa que necesita trabajadores de estos oficios nosotros recomendaríamos a nuestros alumnos. La dirección del proyecto es compartida, ya que la parte pedagógica está a cargo y el ingeniero Andrés Contreras, de la UOM, es el director del Centro de Formación Laboral N° 408, dirige la parte de oficio".

La directora del establecimiento cerró con con agradecimiento muy genuino: "Ser directora del CENS es un orgullo, porque este es el primer secundario con oficio de Bahía Blanca. Ser quien lleva a la cabeza esto, gracias a la Asociación Empleados de Comercio. El secretario general Miguel Aolita siempre está y me apoya en todas mis locuras. Nuestra idea es ahora formar otro centro profesional, aunque eso aún está muy verde y requiere mucho trabajo".